  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Bakan resmen açıkladı! İstanbul’un yeni metrosunda sona doğru

Bu talimatı verdi: Fayda etmedi... Beklenmedik itiraf! İmza atan takım...

Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Çok sayıda üründe kampanya! BİM'de yeni indirim rüzgarı

Artık şok eden flaş veda geliyor! Ünlü isimi seçtiler! Suudi Arabistan'a gidiyor!

Türkiye'nin en sinirli ili belli oldu

F-16 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'li generalden şok eden itiraf: Bu uçak size fayda sağlamaz, vurulursunuz

Yabancı sporcuyu böyle kiralayan: Fenerbahçe'ye Rade Krunic'ten haber geldi! Ayak bastığı an

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Gündem
7
Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

2023-08-19 15:39:00
Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve USKAD Genel Başkanı Cemil Karabayram'a geçtiğimiz günlerde Van'dan ulaşan 2 kişi, ellerinde tarihi tablo olduğunu ve devretmek istediklerini aktardı. Tabloya 20 milyon değer koyan şüpheliler, eserin orijinal olduğunu kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna haberleşme ağı üzerinden tablonun videosunu gönderdi. Aynı zamanda plastik sanatlar uzmanı olan Cemil Karabayram, şahısların dolandırıcı olduğunu anladı ve kendi planını devreye soktu.

#1
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Dolandırıcılardan daha fazla bilgi ve görsel isteyen Karabayram, şüphelilerin tablonun 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait olduğunu ve eserin İran'dan geldiğini söylemeleri üzerine, konuyu araştırdı. Yıllardır tarihi eserler üzerine çalışmalar yapan Karabayram, söz konusu tablonun 2018 yılında Alanya'da, orijinal gibi satış yapılmak istenirken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine Karabayram, elde ettiği tüm verileri Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

#2
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan USKAD Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, 2018 yılında 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye aitmiş gibi sahte bir tablonun Alanya’ya getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

#3
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

"Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu şüpheliler yakalanıyor. Haber tablo gerçekmiş gibi çıkıyor. Şüpheliler, sahte tablo da ilgili kurumlar tarafından kendilerine iade edilince birçok vatandaşı dolandırma yoluna gidiyorlar. Birkaç ay önce de konu bana gelmiş ve Van İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştim. Bu konulara çok duyarlıyım. Konu yakın zamanda yine gelince yine bildirim yaptım. Bu kişiler basın aracılığıyla gerçek bir algı operasyonu yapıp, daha sonra iyi niyetli insanları tuzaklarına düşürmeye başlıyorlar"

#4
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Birkaç gün önce haberleşme uygulaması üzerinden kendisine bir mesaj geldiğini anlatan Karabayram, sözlerine şöyle devam ettirdi:

#5
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

"İşte ellerinde bir tablo olduğunu ve kuruma devretmek istediğini söylüyorlar. Alıcı bulmak istediklerini söylüyorlar. Konu bana geldi, tablonun bakınca orijinal olmadığını anladım. Sahte bir tabloyu 20 milyon gibi bir paraya satma girişiminde bulunmuşlar. Biz hepimiz çok duyarlı olmamız. Birincisi bir tablonun orijinali ile sahtesi arasında ciddi farklılıkları vardır. Özel incelemeler yapmak gerekir. Belirli uzmanlar gördüğü zaman anlarlar. Konuyu ilgili birimlere bildirdik. Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgileniyor, bu arkadaşlar nitelikli dolandırıcılık yapmaktadır. Mesajları Van emniyetine bildirdim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ciddi çalışmalara imza atmıştır. Kaçırılan eserlerin ülkemize geri getirilmesi ve yapılan çalışmalar önemlidir"

#6
Foto - Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

Dolandırıcıların gerçekmiş gibi sahte eserlerle iyi niyetli insanları tuzağına düşürebildiğini ifade eden Karabayram, "Para sızdırıyorlar. Otel masrafından, yeme içme her türlü masrafını size karşılatıyorlar. Çok zengin olacaksınız gibi bir hayalle sizi peşinizden koşturup her şeyi yapabilirler. Dolandırıcılar çok profesyonel çalışmışlar. Bu tabloyla ilgili bir belge üretmişler, İran’dan, noterli ve orijinal olduğuna dair. Profesyonelce hazırlanmış tam bir organize iş. Girişi, gelişmesi, sonucu belli. Senaryo hazır, av bekliyorlar. Ben yakalamasaydım bunlar mutlaka birilerini ağlarına düşüreceklerdi. Emniyetimiz gerekli işlemleri yapar. Alanya’dan yakalandığı dönemde bugüne kadar kimleri dolandırdıkları ortaya çıkarılsın. İvedilikle bu tür çetelerin çökertilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Lukaku Adana'ya geliyor!
Spor

Lukaku Adana'ya geliyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Irkçı Ümit Özdağ Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı.
Van'da herkese 2 günlük yasak!
Yerel

Van'da herkese 2 günlük yasak!

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 19 ve 20 Ağustos'ta yasaklandığını açıkladı.

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!
Gündem

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Halil Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemeleri'nde yargılamayı hayal eden darbecilerin torunu Ümit Özdağ'ın partilileri, Ankara Melike Hatun Cam..
Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı'ndan daha uzun olan ve yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla hayat geçirilen Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı hizm..
Ali Babacan’dan seçim itirafı! CHP’ye: Hayal mi görüyorsunuz?
Gündem

Ali Babacan’dan seçim itirafı! CHP’ye: Hayal mi görüyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23