Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı

"Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu şüpheliler yakalanıyor. Haber tablo gerçekmiş gibi çıkıyor. Şüpheliler, sahte tablo da ilgili kurumlar tarafından kendilerine iade edilince birçok vatandaşı dolandırma yoluna gidiyorlar. Birkaç ay önce de konu bana gelmiş ve Van İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştim. Bu konulara çok duyarlıyım. Konu yakın zamanda yine gelince yine bildirim yaptım. Bu kişiler basın aracılığıyla gerçek bir algı operasyonu yapıp, daha sonra iyi niyetli insanları tuzaklarına düşürmeye başlıyorlar"