2023-08-19 15:39:00 Baltayı taşa vurdular! Tarihi eser dolandırıcıları neye uğradığını şaşırdı
Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve USKAD Genel Başkanı Cemil Karabayram'a geçtiğimiz günlerde Van'dan ulaşan 2 kişi, ellerinde tarihi tablo olduğunu ve devretmek istediklerini aktardı. Tabloya 20 milyon değer koyan şüpheliler, eserin orijinal olduğunu kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna haberleşme ağı üzerinden tablonun videosunu gönderdi. Aynı zamanda plastik sanatlar uzmanı olan Cemil Karabayram, şahısların dolandırıcı olduğunu anladı ve kendi planını devreye soktu.