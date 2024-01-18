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Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

2024-01-18 16:58:30
Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Yazarımız Zekeriya Say, bugünkü köşesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç bilgileri köşesine taşıdı. İmamoğlu hakkındaki bu gerçekler gündemi uzun süre meşgul edecek gibi duruyor. İşte o yazı:

#1
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

FUTBOLDA GELECEK GÖRMEDİ: Öğrencilik yıllarında amatör kalecilik yaptı. Lakapı “uçan çuval”dı. Futbolda “gelecek” göremeyince, genç yaşta Anavatan Partisi’nde siyasete atıldı.

#2
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

CHP’NİN ARKA BAHÇESİNE GİRDİ: Buranın da “çıkmaz sokak” olduğunu anlayınca önce Atatürkçü Düşünce Derneği ve ÇYDD gibi CHP’nin arka bahçesi konumundaki derneklere üye oldu.

#3
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

SERVETİNİ KULLANDI: Ardından, 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olmak için CHP’ye katıldı. Bu girişimi “aday adaylığı” ile sınırlı kalınca, bu kez biraz da “servetinin” yardımıyla CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na atandı.

#4
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

ÜYE SAYISINI 950’DEN 4 BİN 700’E ÇIKARDI: Dört yıl boyunca “CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı” görevini yürüten Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak 950 olan üye sayısını 4 bin 700’e çıkardı. Tesadüf bu ya!.. 1987’den beri İstanbul’da eğilim yoklaması yapmayan CHP’liler nedense 2014 yılında 17 ilçenin belediye başkan adayını “ön seçimle” belirleme kararı aldı.

#5
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

ÜYE YAPTIĞI EŞ-DOSTLA BEYLİKDÜZÜ’NÜ ALDI: Son anda CHP MYK üyelerinin, bazı genel başkan yardımcılarının ve milletvekillerinin ısrarıyla önseçim listesine dâhil edilen İmamoğlu “eğilim yoklamasını” kazandı. Bu zaferde il başkanlığı döneminde CHP’ye üye yaptığı eş-dost ve hemşerilerinin büyük payı vardı. Partiye yığdığı yandaşları sayesinde önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığını kaptı.

#6
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

AKILDA KALAN BİR İCRAATI YOK: AK Partili İBB yönetimi tarafından Beylikdüzü’ne yerleştirilen bankların üzerine sticker’la ‘Beylikdüzü Belediyesi’ yazdırmaktan başka akılda kalan bir icraatı olmadığı halde…18 Aralık 2018’de yapılan toplantı ile CHP’nin İBB adayı ilan edildi.

#7
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

BU KADARINI HAYAL DAHİ ETMEMİŞTİ: Bugüne kadar sahip olduğu her makam kendisine “altın tepside” sunulduğu için; “Siyasi yaşamımda bu noktaya geleceğimi hiç hayal etmemiştim” diyerek adeta “çapsızlık beyanında” bulundu. Ne “fikir adamı” ne de “aksiyon adamı” kumaşı olan…

#8
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

«BABAM» DEDİĞİ KILIÇDAROĞLU›NU DEVİRDİ: Üstüne bir de “babam” dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu, “hizmet” de üretemeyince, gelinen noktada bir anda “nefret objesi” haline geldi.

#9
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

KAFTANCIOĞLU’NDAN EKREM’E “DÜŞÜK PROFİL” GÖNDERMESİ: Ona İBB’nin kapılarını açan isimlerin başında gelen Canan Kaftancıoğlu bile “Kılıçdaroğlu olmasaydı, Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı” diyerek, İmamoğlu’na “düşük profilli” göndermesi yaptı. Hizmetsiz geçen 5 yılın ardından şimdi ona oy veren bütün İstanbullular da “dağ fare doğurdu” görüşünde birleşiyor.

#10
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

İMAMOĞLU, SOKAĞA ÇIKAMIYOR: O yüzden 2019 seçimleri öncesi cami cami, iftar iftar dolaşan İmamoğlu, bırakın bizim mahallede dolaşmayı, kendi mahallesinde bile sokağa çıkamıyor. Freud, “Hafif bir antipatiden azgın bir nefret doğar” der.Özellikle İstanbul’da yaşayan ve İmamoğlu tarafından aldatıldığını düşünen büyük bir kitle ondan tiksinir halde geldi.

#11
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

ARAMIZDA KALSIN GİDİYOR: “Aramızda kalsın kazanıyoruz” diyerek 14-28 Mayıs seçimlerini manipüle eden İmamoğlu’nun arkasından şimdilerde bol bol “Aramızda kalsın gidiyor” tespitleri yapılıyor.

#12
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

DİLEK İMAMOĞLU OLAYI ÇÖZMÜŞ: Katıldığı bir Youtube kanalında, “Ekrem’le birlikte olmak zor bir iş. Bazen ayrı kalmak iyi geliyor” itirafında bulunan karısı Dilek İmamoğlu gibi… İstanbul halkı da artık “Ponçik Ekrem”den ayrı kalmanın daha iyi geleceğini düşünüyor.

#13
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

NEFESİ KUVVETLİ(!) BİR HOCA: “Her şey çok iyi olacak” diyerek İstanbul’un yıllarını ve birikimlerini heba eden İmamoğlu’nun durumu tıpkı yağmur duasına çıkan imamın hikayesini hatırlatıyor. Hikâye malum… Bir zamanlar bereketliyle ünlü köyün birinde kuraklık baş göstermiş. Köye hiç yağmur yağmıyormuş. Köy halkı da susuzluktan kıvranıyormuş…Nefesi kuvvetli(!) bir hocayı çağırıp yağmur duasına çıkarmışlar. Bir gün, iki gün duayı tekrar etmişler ama nafile… Bırakın yağmuru, havada bulut bile görünmemiş. 3-4 derken 5’inci günün sonunda yapılan duadan da eli boş dönülünce, hoca köylülere dönerek; “Sizin köye yağmur yağmaz!” demiş: Köylüler şaşkınlıkla “Neden hocam” diye sorunca, hoca gürlemiş: “İnancınız yok da ondan. Eğer inancınız olsaydı, yağmur duasının yağmur getireceğine inanır, yanınıza şemsiye alırdınız...”

#14
Foto - Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

YENİDEN İSTANBUL: Evet!.. 5 yıl önce eline “şemsiye” alıp, “Kurtar bizi Ekrem Abi” diyen o kuru kalabalık, artık ortada görünmüyor. İstanbul halkı ise adeta Elbe Adası’ndan kaçmayı başaran Napolyon’u tutuklamaya gelen Fransız birlikleri gibi heyecanlı… Bir an önce Murat Kurum’un komutasında, “Yeniden İstanbul” şarkısını söylemek için sabırsızlanıyor!..

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