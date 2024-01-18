Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

NEFESİ KUVVETLİ(!) BİR HOCA: “Her şey çok iyi olacak” diyerek İstanbul’un yıllarını ve birikimlerini heba eden İmamoğlu’nun durumu tıpkı yağmur duasına çıkan imamın hikayesini hatırlatıyor. Hikâye malum… Bir zamanlar bereketliyle ünlü köyün birinde kuraklık baş göstermiş. Köye hiç yağmur yağmıyormuş. Köy halkı da susuzluktan kıvranıyormuş…Nefesi kuvvetli(!) bir hocayı çağırıp yağmur duasına çıkarmışlar. Bir gün, iki gün duayı tekrar etmişler ama nafile… Bırakın yağmuru, havada bulut bile görünmemiş. 3-4 derken 5’inci günün sonunda yapılan duadan da eli boş dönülünce, hoca köylülere dönerek; “Sizin köye yağmur yağmaz!” demiş: Köylüler şaşkınlıkla “Neden hocam” diye sorunca, hoca gürlemiş: “İnancınız yok da ondan. Eğer inancınız olsaydı, yağmur duasının yağmur getireceğine inanır, yanınıza şemsiye alırdınız...”