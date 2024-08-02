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Aktüel
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Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

2024-08-02 13:40:35
Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

Bursa'da 'kız' meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan kavgada balkonda oynayan 14 aylık bir bebek silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler başka bir aracı da silah zoruyla gasp ederek sırra kadem bastı. Her iki olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, 16 AVH 320 plakalı hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan şüpheliler sırra kadem bastı.

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Foto - Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

#2
Foto - Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

İlk olayda kullandıkları hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olaydan kullanılan hafif ticari araç ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinde aracın içinde pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ardından ise araç çekici ile otoparka çekildi. Aracın gasp anı ve kıraathanenin kurşunlama anları güvenlik kamerasında

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Foto - Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

2 şüphelinin aracı silah zoruyla gasp etmeleri ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı araştıran polis, yaşananların sebebinin 'kız' meselesi olduğunu ve bundan kaynaklı taraflar arasında oluşan husumetten kaynaklandığını tespit etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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