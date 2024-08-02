Balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu

Bursa'da 'kız' meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan kavgada balkonda oynayan 14 aylık bir bebek silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler başka bir aracı da silah zoruyla gasp ederek sırra kadem bastı. Her iki olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, 16 AVH 320 plakalı hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan şüpheliler sırra kadem bastı.