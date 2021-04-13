Balkanlar Ramazan'a Kovid-19 gölgesinde girdi

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Batı Balkan ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da ramazanı tedbirlerle karşıladı. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova gibi bölge ülkeleri, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle bu yıl da ramazanı buruk bir sevinçle karşıladı. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) yerel saatle 21.00'de başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle teravih namazı kılınmadı.