  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Balkanlar Ramazan'a Kovid-19 gölgesinde girdi

2021-04-13 00:14:52
Balkanlar Ramazan'a Kovid-19 gölgesinde girdi

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Batı Balkan ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da ramazanı tedbirlerle karşıladı. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova gibi bölge ülkeleri, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle bu yıl da ramazanı buruk bir sevinçle karşıladı. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) yerel saatle 21.00'de başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle teravih namazı kılınmadı.

#1
Foto - İslam Birliği'nden yapılan açıklamada teravih ve sabah namazlarının evde kılınması çağrısı yapılırken, sokağa çıkma yasağının 23.00 itibariyle başlatılması konusunda hükümete başvuruda bulunulduğu açıklandı. Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise teravih namazları cemaatle kılınabilirken, Banja Luka'daki tarihi Ferhadije Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını sosyal mesafe ve maskeyle kıldı.

İslam Birliği'nden yapılan açıklamada teravih ve sabah namazlarının evde kılınması çağrısı yapılırken, sokağa çıkma yasağının 23.00 itibariyle başlatılması konusunda hükümete başvuruda bulunulduğu açıklandı. Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise teravih namazları cemaatle kılınabilirken, Banja Luka'daki tarihi Ferhadije Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını sosyal mesafe ve maskeyle kıldı.

#2
Foto - Bu arada, Bosna Hersek'te akşam ezanının okunmasıyla her yıl ramazan ayının gelişini haber veren top atışı bu yıl da yapıldı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide de teravih namazı sınırlı katılımla kılınırken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi teravih namazını kılmak isteyen sınırlı sayıdaki Müslümanları ağırladı. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, cemaate ramazanda da aşı olmaları çağrısında bulunarak, aşılanmanın orucu bozmadığını vurguladı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde de teravih namazı sınırlı katılımla eda edildi.

Bu arada, Bosna Hersek'te akşam ezanının okunmasıyla her yıl ramazan ayının gelişini haber veren top atışı bu yıl da yapıldı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide de teravih namazı sınırlı katılımla kılınırken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi teravih namazını kılmak isteyen sınırlı sayıdaki Müslümanları ağırladı. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, cemaate ramazanda da aşı olmaları çağrısında bulunarak, aşılanmanın orucu bozmadığını vurguladı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde de teravih namazı sınırlı katılımla eda edildi.

#3
Foto - Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Tabak Camisi'nde Müslümanlar, ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu. Ülkedeki Müslümanlar, teravih namazını sınırlı sayıda kılabildi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Tabak Camisi'nde Müslümanlar, ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu. Ülkedeki Müslümanlar, teravih namazını sınırlı sayıda kılabildi.

#4
Foto - Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yaşar Paşa Camisi de ilk teravih namazını kılmak için gelen sınırlı sayıdaki vatandaşlarla doldu. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Müslümanlar teravih namazını maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak eda etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yaşar Paşa Camisi de ilk teravih namazını kılmak için gelen sınırlı sayıdaki vatandaşlarla doldu. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Müslümanlar teravih namazını maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak eda etti.

Taliban Türkiye kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Taliban Türkiye kararını dünyaya ilan etti

Taliban sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'de yapılması planlanan barış zirvesine katılma konusunda henüz hazır olmadıklarını duyurdu...
Deva Partisi karıştı! 'Kalkışma harekatına maruz kaldık' diyerek istifa etti
Siyaset

Deva Partisi karıştı! 'Kalkışma harekatına maruz kaldık' diyerek istifa etti

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan önderliğinde kurulan ve kısa sürede peş peşe istifaların yaşandığı Deva Partisi'nde bir ayrılık daha yaşandı..
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a teslimatının başlama zamanının yakınd..
Kayıtlar ortaya çıktı! Polis memurlarına ahlaksız teklif
Gündem

Kayıtlar ortaya çıktı! Polis memurlarına ahlaksız teklif

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lüks villada parti yaparken gözaltına alınan kişinin polis memurlarına 300 bin lira ve 400 bin liralık tekne rü..
Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı
Dünya

Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kardeş ülke Libya ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliği yapma konusunda anlaşma sağladık..
Türk yetkili açıkladı! Korona kısıtlamaları sıkılaştırılacak mı?
Korona Virüs

Türk yetkili açıkladı! Korona kısıtlamaları sıkılaştırılacak mı?

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, günlük koronavirüs vaka sayılarının 50.000'in üzerine çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay