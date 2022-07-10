  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Balıkesir'de trafik kazası: Yaralılar var

2022-07-10 19:13:14
Balıkesir'de trafik kazası: Yaralılar var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı.

Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı.

#2
Foto - Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

#3
Foto - Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kılıçdaroğlu ile ilgili şok sözler!
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili şok sözler! "Allahualem" deyip açıkladı

Hüseyin Besli, "Bazen, ciddi ciddi, Kılıçdaroğlu'nun zekâsının yeterince gelişmediği kanaatiyle dolaşırken; öyle olgularla karşılaşıyorum ki..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba sözler! Yer yerinden oynayacak
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba sözler! Yer yerinden oynayacak

Serdar Arseven, “Şeriatın gelmesine en başta günümüz Müslümanları karşı çıkar!” ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca'nın aslında ne demek..
Resmen kuruldu!
Gündem

Resmen kuruldu! "İran'ı Irak'tan tamamen sileceğiz!"

Irak'taki İran merkezli kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı değiştirmeyi hedefleyen muhalefet "Tahran'ı Irak'tan tamamen sileceğiz" ..
Kırmızı görmüş boğaya dönecek! İmamoğlu, bu kapaktan sonra sittin sene kendine gelemez
Gündem

Kırmızı görmüş boğaya dönecek! İmamoğlu, bu kapaktan sonra sittin sene kendine gelemez

İstanbul Esenyurt'ta iki yıl sonra yine sel felaketi yaşandı. CNN Türk televizyonu, 2 yıl önce selin olduğu yerleri denetleyen İBB Başkanı E..
CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap
Gündem

CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap

CHP'li Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteci Zafer Şahin'in kendisine verdiği cevapla adeta donakaldı.

Alçak mektup ifşa oldu! Hadi lan oradan deyyuslar
Dünya

Alçak mektup ifşa oldu! Hadi lan oradan deyyuslar

ABD'de, Yunan lobisinin de içinde olduğu 35 milletvekilinin ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta; Türkiye'ye F-16'ların satışının engell..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23