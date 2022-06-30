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Eğitim
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Balıkesir liseleri taban puanlar 2022 en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilimleri

2022-06-30 11:34:33
Balıkesir liseleri taban puanlar 2022 en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilimleri

Lise taban puanları özellikle de LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merkezi sınav sonuçlarına göre lise tercihinde bulunaca öğrenciler tarafından merak ediliyor. Lise taban puanları ile birlikte liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da yine LGS okul tercihlerini gerçekleştireceklerce araştırılıyor. Lise taban puanı sorgulaması yapılan iller arasında Balıkesir de gelmekte. Peki Balıkesir lise taban puanı kaç? Balıkesir taban puanlar 2022 en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilimleri kaç? İşte Balıkesir liseleri taban puanları… Balıkesir lise yüzdelik dilimleri.

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Foto - LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra lise tercih tarihleri de araştırılmaya başlandı. LGS merkezi sınav sonuçlarına göre lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler lise taban puanları 2022 ile lise yüzdelik dilimleri sorgulamasına başladı bile. Lise yüzdelik dilim araştırılması yapılan iller arasında Balıkesir de yer almakta. Balıkesir’de lise okuyacak öğrenciler Balıkesir fen lisesi taban puanı, Balıkesir sosyal biller lisesi taban puanları 2022 Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu lisesi taban puanı 2022, Balıkesir Cumhuriyet Anadolu lisesi taban puanları ile Anadolu İmam hatip lisesi ve Balıkesir meleki ve teknik Anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırılıyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra lise tercih tarihleri de araştırılmaya başlandı. LGS merkezi sınav sonuçlarına göre lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler lise taban puanları 2022 ile lise yüzdelik dilimleri sorgulamasına başladı bile. Lise yüzdelik dilim araştırılması yapılan iller arasında Balıkesir de yer almakta. Balıkesir’de lise okuyacak öğrenciler Balıkesir fen lisesi taban puanı, Balıkesir sosyal biller lisesi taban puanları 2022 Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu lisesi taban puanı 2022, Balıkesir Cumhuriyet Anadolu lisesi taban puanları ile Anadolu İmam hatip lisesi ve Balıkesir meleki ve teknik Anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırılıyor.

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