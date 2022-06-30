Balıkesir liseleri taban puanlar 2022 en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilimleri

Lise taban puanları özellikle de LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merkezi sınav sonuçlarına göre lise tercihinde bulunaca öğrenciler tarafından merak ediliyor. Lise taban puanları ile birlikte liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da yine LGS okul tercihlerini gerçekleştireceklerce araştırılıyor. Lise taban puanı sorgulaması yapılan iller arasında Balıkesir de gelmekte. Peki Balıkesir lise taban puanı kaç? Balıkesir taban puanlar 2022 en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilimleri kaç? İşte Balıkesir liseleri taban puanları… Balıkesir lise yüzdelik dilimleri.