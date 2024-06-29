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Yaşam
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Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

2024-06-29 22:00:22
Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Bartın'da balık tutan bir vatandaş su seviyesi yükselince kayada mahsur kaldı.

#1
Foto - Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Bartın’da olta ile balık avlayan Hüseyin Conkur (40), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince bulunduğu kaya üzerinde mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekleyen Conkur, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

#2
Foto - Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Olay, saat 05.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi Çağlayan mevkiinde meydana geldi. Amatör balıkçı Hüseyin Conkur, oltasıyla bent alanında bulunan ırmaktaki bir kayanın üzerine çıkarak balık tutmaya başladı.

#3
Foto - Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Bir süre sonra Bartın- Karabük yolu Derbent köyünde bulunan Kirazlıköprü Barajı kapaklarının açılmasıyla ırmakta su seviyesi bir anda yükseldi. Kaya üzerinde mahsur kalan Conkur, yakınlarda bulunan vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

#4
Foto - Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sudaki akıntı nedeniyle Conkur’a ulaşmakta güçlük çeken AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla onu botla kıyıya çıkardı.

#5
Foto - Balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Hüseyin Conkur, ırmaktaki su seviyesinin bir anda yükseldiğini yüzme bilmediği için çok korktuğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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