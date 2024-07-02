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Yaşam
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Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

2024-07-02 23:12:44
Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

Batman’da iki kişi balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldı.

#1
Foto - Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

Batman’da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı’nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#2
Foto - Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

Batman Çayı’nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen A.A. (16) ve M.E.A. (20), suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

#3
Foto - Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

İhbarla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, halat yardımıyla kurtarıldı.

#4
Foto - Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

#5
Foto - Balık tutmaya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı

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