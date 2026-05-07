Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye karşı ayda 1000 İHA üretmeye başladılar: İran'dan fazla üretiyoruz

Türkiye’ye karşı savunma alanında silahlanmayı sürdüren komşu ülkede, insansız hava araçları konusunda önemli bir sıçrama yaşandığı öne sürüldü.

Yunanistan’ın son dönemde insansız hava aracı üretimiyle ilgili ortaya koyduğu iddialı tablo, Ankara’da “temkinli tebessümle” karşılanmaya başlandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Acharnes’teki 306. Telekomünikasyon Üssü’nü ziyareti Atina tarafından stratejik bir hamle olarak sunulurken, Türk savunma çevreleri bu çıkışı gecikmiş bir farkındalık' olarak değerlendiriyor.

Yunan kaynaklarına göre Yunanistan, Acharnes ve Xanthi’deki tesisleriyle yıllık yaklaşık 4 bin insansız hava aracı üretim kapasitesine ulaştı. Hedef ise ayda 1000, yılda 12 bin adetlik üretim. Atina basını söz konusu gelişmeyi 'İran'dan fazla üretiyoruz' diyerek dıuyurdu. Ancak Ankara’daki uzmanlar ise bu rakamların küresel rekabette tek başına belirleyici olmadığı görüşünde.

Yunanistan’ın “ucuz ama etkili drone” yaklaşımı da aslında yeni bir fikir değil. Türkiye bir süredir zaten mini İHA’lar, kamikaze sistemler ve sürü teknolojileri üzerinde çalışıyor. Yani Atina’nın yeni keşfettiği şeyler, Ankara için bir süredir günlük işin parçası.

Öte yandan Yunanistan her tugayın yanında drone üretebilecek sistemler kurmayı planlıyor. Uzmanlara göre, Yunanistan’ın üretim adımı önemli olmakla birlikte, Türkiye ile arasındaki teknolojik ve operasyonel farkı kapatması kısa vadede kolay görünmüyor. Ankara’da genel kanaat, “oyuna yeni giren bir oyuncunun heyecanı” olarak özetleniyor.

Sonuç olarak, Yunanistan’ın insansız hava araçlarına yönelik hamlesi dikkatle izlenirken, Türkiye cephesinde bu gelişme “rekabetten çok teyit” olarak değerlendiriliyor.

