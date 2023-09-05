Balık fiyatları düştü mü?

Tezgahtan alışveriş yapan Fahri Bey ise, "Sezonun açılmasından mutluyuz ama çeşitlerin çoğalması daha da iyi olur. Şu an çeşitler pek bol değil, kısıtlı. Çeşitler çoğalırsa, fiyatlar gayet makul. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitler çoğalır. İstavrit ve hamsinin boyutlar çok küçük. Bunun Sahil Güvenlik tarafından özellikle denetlenmesi ve küçük balıkları tutanlara büyük yaptırımlar uygulanması gerekmekte. Eğer bu yapılmazsa önümüzdeki yıllarda balık yiyemeyiz" dedi.