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Gıda
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Balık fiyatları düştü mü?

2023-09-05 09:33:11
Balık fiyatları düştü mü?

1 Eylül itibariyle balık av sezonu açıldı. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise merak ediliyor. İşte, güncel balık fiyatları....

#1
Foto - Balık fiyatları düştü mü?

Ülke genelinde Marmara, Ege ve Karadeniz'de balık avı yasağının kalkmasıyla ilk balıklar tezgahtaki yerlerini aldı. Yasağın kalkmasıyla fiyatlar da geriledi.

#2
Foto - Balık fiyatları düştü mü?

Yurt genelinde Nisan ayında başlayarak, Eylül ayına kadar süren balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kaldırılmasının ardından tezgahlara gelen balıklar ucuzladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında satışı yapılan balıklara ilgi yoğun oldu. Balıkçı Ali Akkurt, alıkların erişkinliğe ulaşmadan tutulmaması gerektiğine dikkat çekerek; "İstavritler çok küçük olduğu için tezgahımıza getirmedik. Küçük balıklar tutulmazsa iyi olur. Sardalya var, uskumru var. Fiyatlar şuan normal. Bir hafta evvel sardalyanın kilosu 300 liraydı. Şimdi 100 lira yani. Uskumru balığı 500 liraydı, şimdi 100 lira. Fiyatlar böyle kalır" dedi.

#3
Foto - Balık fiyatları düştü mü?

Tezgahtan alışveriş yapan Fahri Bey ise, "Sezonun açılmasından mutluyuz ama çeşitlerin çoğalması daha da iyi olur. Şu an çeşitler pek bol değil, kısıtlı. Çeşitler çoğalırsa, fiyatlar gayet makul. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitler çoğalır. İstavrit ve hamsinin boyutlar çok küçük. Bunun Sahil Güvenlik tarafından özellikle denetlenmesi ve küçük balıkları tutanlara büyük yaptırımlar uygulanması gerekmekte. Eğer bu yapılmazsa önümüzdeki yıllarda balık yiyemeyiz" dedi.

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