2023-08-18 16:54:01 Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de günlük yaşam objektiflere böyle yansıdı.
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de günlük yaşam objektiflere böyle yansıdı.
Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer alan Azerbaycan'ın başkenti Bakü, modern ve tarihi mimari yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Şehirde yeni inşa edilen hilal şeklindeki yapı, gün doğumu sırasında görüntülendi.
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