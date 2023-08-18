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Dünya
19
Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

2023-08-18 16:54:01
Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de günlük yaşam objektiflere böyle yansıdı.

#1
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer alan Azerbaycan'ın başkenti Bakü, modern ve tarihi mimari yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

Şehirde yeni inşa edilen hilal şeklindeki yapı, gün doğumu sırasında görüntülendi.

#3
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#4
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#5
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#6
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#7
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#8
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#9
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#10
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#11
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#12
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#13
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#14
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#15
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#16
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#17
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

#18
Foto - Bakü’de günlük hayat objektiflere yansıdı

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