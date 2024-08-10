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Dünya
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Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

2024-08-10 11:53:01
Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Bakü'nün tarihi yapılarından Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor.

#1
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi yapılarından Ateşgah Mabedi'nin merkezindeki sunakta yanan ateş hiç sönmüyor.

#2
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Farklı dönemlerde Zerdüştler, Hindular ve Sihler tarafından ibadethane olarak kullanılan ve "Ateş Tapınağı" anlamına gelen Ateşgah, Bakü'nün turizm destinasyonları arasında ön plana çıkan yapılardan.

#3
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede, Surahanı ilçesinde bulunan Ateşgah, Bakü'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında.

#4
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Yapısına göre Orta Çağ şehir hanlarına benzeyen Ateşgah'ın merkezinde, kare şeklindeki sunakta devamlı yanan ateş bulunuyor. Mabedin kenarında ise küçük birer penceresi bulunan odalar yer alıyor.

#5
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Hem Abşeron bölgesinin hem de bazı Hint mabetlerinin özelliklerini barındıran Ateşgah'ın bulunduğu mekanın yüzyıllarca mabet olarak kullanıldığı bilinse de barındırdığı yapılar 18. yüzyılın başlarına ait. Ateşgah'ta Hintçe, Pencapça ve Farsça kitabeler bulunuyor.

#6
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Ateşgah'ın, bölgede çıkan doğal gazın sürekli yandığını fark eden Hindistanlı tüccarlarca yapıldığı biliniyor. Bakü'yü zamanında ziyaret eden seyyahlar da kitaplarında buradaki ateşin hiç sönmediğini, mabette Hindistan'dan gelen dervişlerin ibadet ettiğini anlatıyor.

#7
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Halihazırda müze olarak faaliyet gösteren Ateşgah'ta hem Azerbaycan tarihinin çeşitli dönemlerine ait eserler hem de mabette dervişlerin nasıl ibadet ettiğini gösteren maketler sergileniyor.

#8
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

Her gün ziyaretçi akınına uğrayan Ateşgah'a özellikle Hint turistler ilgi gösteriyor.

#9
Foto - Bakü’de bu ateş hiç sönmüyor!

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