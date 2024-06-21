Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

Baklava alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Sanan, "Baklava üretiminin içerisindeyim. İstanbulluları, Gaziantep'in en iyi baklavalarıyla tanıştırıyoruz. Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez. Çünkü maliyetleri, fıstık fiyatları var. Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında Antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez. Bugün bin liranın altında alınan hiçbir baklava yenmez.