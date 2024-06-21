2024-06-21 09:20:55 Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...
Kurban Bayramı tatili geldi baklava dönemi de başladı.... Uzman isimlerden çok dikkat çekici bir uyarı geldi. Kilosu 1000 liranın altında olan baklavaları almayın diyen baklava ustası Mahmut Sanan vatandaşları uyardı. "Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında Antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez" diyen Sanan, "Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır." diye konuştu.