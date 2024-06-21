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Sağlık
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Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

2024-06-21 09:20:55
Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

Kurban Bayramı tatili geldi baklava dönemi de başladı.... Uzman isimlerden çok dikkat çekici bir uyarı geldi. Kilosu 1000 liranın altında olan baklavaları almayın diyen baklava ustası Mahmut Sanan vatandaşları uyardı. "Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında Antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez" diyen Sanan, "Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır." diye konuştu.

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#1
Foto - Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Sanan vatandaşları uyardı.

#2
Foto - Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

Baklava alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Sanan, "Baklava üretiminin içerisindeyim. İstanbulluları, Gaziantep'in en iyi baklavalarıyla tanıştırıyoruz. Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez. Çünkü maliyetleri, fıstık fiyatları var. Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında Antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez. Bugün bin liranın altında alınan hiçbir baklava yenmez.

#3
Foto - Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

Baklavanın altın sarısı bir rengi olması ve oklavayla açılmış olması lazım. Baklava almadan önce müşterilerin önce kokusuna bakması gerekiyor. Kokladığınız zaman mis gibi tereyağı kokar. Fıstık kokusu gelir. Ucuzlarda bu kokular olmaz. Bir de odun ateşinde pişecek" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

HASTANELİK OLMAYIN UYARISI Vatandaşları bayramda yedikleri tatlıdan dolayı hastanelik olmamaları için uyaran Sanan, "Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlıklı bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar. Glikozsuz baklava yediğinizde su içme ihtiyacı duymazsınız. Vatandaşlarımızın bunları dikkat etmesi lazım. Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar. Bunlar ilk hasat edilen fıstıklardan yapılıyor.

#5
Foto - Baklavadan hemen sonra su içiyorsanız...

İlk hasat edilen fıstık olduğu için yemyeşil. Görüntüsü kaliteyi belli ediyor. Sıcaklarda biraz daha hafif tatlı yemek istiyorlarsa şöbiyetimiz var, kaymaklıdır. Diğerlerine göre daha hafiftir. Rengi gördüğünüz gibi altın sarısı. Yine tereyağı ile yapılmıştır" şeklinde konuştu.

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İçiyoruz ...Tüh be gitti paracıklar...Siz olmazsanız biz ne olacağız ...

Zekicu

Vicdansızlar. Kaju 10.000 km öteden ithal ediliyor kilosu 350 TL. Antep fıstığı üreten güya hemşerimiz. Hintliler daha insaflı.
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