Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

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Dünya denizlerindeki en etkileyici savaş araçlarından biri olan uçak gemileri, bir ülkenin askeri ve stratejik kapasitesinin en gözle görülür göstergelerinden biridir.
Bu devasa yapılar, yalnızca yüksek teknoloji ve mühendislik harikaları olarak değil, aynı zamanda bir ulusun küresel sahnede oynadığı rolün ve etki alanının sembolleri olarak da öne çıkar. Sahip oldukları geniş uçuş güverteleri, gelişmiş radar ve savunma sistemleri ile uçak gemileri, savaş uçaklarını dünyanın herhangi bir noktasına hızla ulaştırabilme yetenekleriyle dikkat çeker.
ABD merkezli CEOWorld Magazine ülkelerin sahip olduğu uçak gemilerini sıraladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu liste bu şekilde... DÜNYANIN EN FAZLA UÇAK GEMİSİNE SAHİP ÜLKELER!
BREZİLYA | 1 - ATLANTIC
TAYLAND | 1 - HTMS CHAKRI NARUEBET
İSPANYA | 1 - JUAN CARLOS I
RUSYA | 1 -ADMIRAL KUZNETSOV
FRANSA | 1-CHARLES DE GAULLE
TÜRKİYE | 1 - TCG ANADOLU
BİRLEŞİK KRALLIK | 2 - HMS QUEEN ELIZABETH VE HMS PRINCE OF WALES
JAPONYA | 2 - IZUMO VE KAGA
İTALYA | 2 - CAVOUR VE GIUSEPPE GARIBALDI Yapım aşamasında: Trieste: 32,300 ton taşıyıcı.
HİNDİSTAN | 2 - INS VIKRAMADITYA VE INS VIKRANT
ÇİN | 2 - LIAONING VE SHANDONG Yapım aşamasında: Fujian Planlanmış: Tip 004: planlanan nükleer enerjili bir uçak gemisi.
ABD | 11 - USS NIMITZ, USS DWIGHT D. EISENHOWER, USS CARL VINSON, USS THEODORE ROOSEVELT, USS ABRAHAM LINCOLN, USS GEORGE WASHINGTON , USS JOHN C. STENNIS, USS HARRY S. TRUMAN, USS RONALD REAGAN, USS GEORGE H.W. BUSH, USS GERALD R. FORD KAYNAK: HABER7
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