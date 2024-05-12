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Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

2024-05-12 16:27:36
Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

1
#1
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

Dünya denizlerindeki en etkileyici savaş araçlarından biri olan uçak gemileri, bir ülkenin askeri ve stratejik kapasitesinin en gözle görülür göstergelerinden biridir.

#2
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

Bu devasa yapılar, yalnızca yüksek teknoloji ve mühendislik harikaları olarak değil, aynı zamanda bir ulusun küresel sahnede oynadığı rolün ve etki alanının sembolleri olarak da öne çıkar. Sahip oldukları geniş uçuş güverteleri, gelişmiş radar ve savunma sistemleri ile uçak gemileri, savaş uçaklarını dünyanın herhangi bir noktasına hızla ulaştırabilme yetenekleriyle dikkat çeker.

#3
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

ABD merkezli CEOWorld Magazine ülkelerin sahip olduğu uçak gemilerini sıraladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu liste bu şekilde... DÜNYANIN EN FAZLA UÇAK GEMİSİNE SAHİP ÜLKELER!

#4
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

BREZİLYA | 1 - ATLANTIC

#5
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

TAYLAND | 1 - HTMS CHAKRI NARUEBET

#6
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

İSPANYA | 1 - JUAN CARLOS I

#7
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

RUSYA | 1 -ADMIRAL KUZNETSOV

#8
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

FRANSA | 1-CHARLES DE GAULLE

#9
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

TÜRKİYE | 1 - TCG ANADOLU

#10
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

BİRLEŞİK KRALLIK | 2 - HMS QUEEN ELIZABETH VE HMS PRINCE OF WALES

#11
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

JAPONYA | 2 - IZUMO VE KAGA

#12
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

İTALYA | 2 - CAVOUR VE GIUSEPPE GARIBALDI Yapım aşamasında: Trieste: 32,300 ton taşıyıcı.

#13
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

HİNDİSTAN | 2 - INS VIKRAMADITYA VE INS VIKRANT

#14
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

ÇİN | 2 - LIAONING VE SHANDONG Yapım aşamasında: Fujian Planlanmış: Tip 004: planlanan nükleer enerjili bir uçak gemisi.

#15
Foto - Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

ABD | 11 - USS NIMITZ, USS DWIGHT D. EISENHOWER, USS CARL VINSON, USS THEODORE ROOSEVELT, USS ABRAHAM LINCOLN, USS GEORGE WASHINGTON , USS JOHN C. STENNIS, USS HARRY S. TRUMAN, USS RONALD REAGAN, USS GEORGE H.W. BUSH, USS GERALD R. FORD KAYNAK: HABER7

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