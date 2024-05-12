Bakın hangi ülkede kaç adet var! İşte dünyada en fazla uçak gemisine sahip ülkeleri

Bu devasa yapılar, yalnızca yüksek teknoloji ve mühendislik harikaları olarak değil, aynı zamanda bir ulusun küresel sahnede oynadığı rolün ve etki alanının sembolleri olarak da öne çıkar. Sahip oldukları geniş uçuş güverteleri, gelişmiş radar ve savunma sistemleri ile uçak gemileri, savaş uçaklarını dünyanın herhangi bir noktasına hızla ulaştırabilme yetenekleriyle dikkat çeker.