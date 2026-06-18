"KLİMALI ORTAMLARDA BULUNAN PARTİKÜLLER ALERJİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR" Yanlış veya aşırı klima kullanımının bazı enfeksiyonlara zemin hazırlayabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Cesur, "Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebilir ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Cesur, lejyoner hastalığının tanısının genellikle idrarda yapılan antijen testi veya solunum örneklerinde uygulanan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler yöntemlerle konulabildiğini, akciğer grafisinde ise hastalığın "atipik pnömoni" olarak adlandırılan bir tutuluma neden olabildiğinin bilgisini verdi. Klimalı ortamlarda bulunan partiküllerin astım gibi bazı alerjik hastalıkları tetikleyebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Cesur, "Zorunlu değilse odayı, pencereyi açarak havalandırmakta fayda var. Ara ara klimayı kapatırsak hem alerjik hastalıklar hem de solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur." dedi.