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#1
Foto - Bakın hangi riski tetikliyor! Her gün klimaya maruz kalanlar dikkat

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, sıcaklıkların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının, bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söyledi. Prof. Dr. Cesur, klimaların ortamdaki partikül yoğunluğunu artırarak alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini, soğuk hava akımının ise mukozada enfeksiyon dışı iltihabi süreçlere yol açarak hastalık gelişimini kolaylaştırabileceğini belirtti. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanılması zorunluysa hava akımının doğrudan kişiye değil, arkadan gelecek şekilde ayarlanması ve cihazın zaman zaman kapatılmasının koruyucu olacağını ifade etti.

#2
Foto - Bakın hangi riski tetikliyor! Her gün klimaya maruz kalanlar dikkat

"KLİMALI ORTAMLARDA BULUNAN PARTİKÜLLER ALERJİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR" Yanlış veya aşırı klima kullanımının bazı enfeksiyonlara zemin hazırlayabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Cesur, "Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebilir ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Cesur, lejyoner hastalığının tanısının genellikle idrarda yapılan antijen testi veya solunum örneklerinde uygulanan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler yöntemlerle konulabildiğini, akciğer grafisinde ise hastalığın "atipik pnömoni" olarak adlandırılan bir tutuluma neden olabildiğinin bilgisini verdi. Klimalı ortamlarda bulunan partiküllerin astım gibi bazı alerjik hastalıkları tetikleyebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Cesur, "Zorunlu değilse odayı, pencereyi açarak havalandırmakta fayda var. Ara ara klimayı kapatırsak hem alerjik hastalıklar hem de solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur." dedi.

#3
Foto - Bakın hangi riski tetikliyor! Her gün klimaya maruz kalanlar dikkat

"KLİMA HASTALIĞI İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ" Prof. Dr. Cesur, bakımı yapılmayan klimaların enfeksiyon riskini artırdığına dikkati çekerek, "Legionella pneumophila bakterisinin su sistemlerinde kolonize olduğunu, havada asılı kalan su damlacıkları (aerosol) yoluyla bulaşarak hastalığa yol açtığını" belirtti. "Klima hastalığının" insandan insana bulaşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Cesur, hastalığın genellikle klima maruziyeti sonrası geliştiğini ifade etti. Klimaların teknik özelliklerinin ürüne göre değiştiğini hatırlatan Cesur, bu nedenle cihazların üretici firma tarafından önerilen periyotlarda mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

#4
Foto - Bakın hangi riski tetikliyor! Her gün klimaya maruz kalanlar dikkat

Halk arasında "klima hastalığı" olarak bilinen lejyoner hastalığının bazı gruplarda daha ağır seyrettiğine işaret eden Prof. Dr. Cesur, şu uyarılarda bulundu: "Özellikle sigara içenler, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış (immünsüpresif) kişiler ve ileri yaştaki hastalarda süreç daha ağır ilerleyebiliyor. Öksürük, balgam ve yüksek ateşe bazen ishalin de eşlik edebildiği bu tabloda, benzer şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden enfeksiyon veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurması hayati önem taşımaktadır."

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