Bakın hangi meyvenin turşusu yapıldı

Onikişubat ilçesindeki kapalı çarşı içerisinde Mert Yatalakoğlu, dede mesleği olan turşuculuğu devam ettirmeye çalışıyor. Depremden hemen önce açtığı iş yerini afetle birlikte bir süre kapatmak zorunda kalan Yatalakoğlu, tekrar çalışmaya başladı. Meyve ve sebzenin her türlüsünün turşusunu üreten Yatalakoğlu, çilek ve muz dahil 70 çeşit ürünle tekrar hizmete başladı. Yatalakoğlu, "Depremden üç hafta önce açmıştık iş yerimizi. Kahramanmaraş'ta ilk ve tek atölye turşucusu olarak hizmet veriyoruz. Bizler de deprem sonrası belli başlı sıkıntılar yaşadık. Sonrasında ise yeni ürünler ürettik. Yeni patentler aldık. Bunların başlıcalası çilek turşusu olmak üzere güzel bir fermantasyon ürünü yaptık. Bizler daha çok hastalık önleyici, şifa dağıtan bir dükkanız" dedi.