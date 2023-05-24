Bakın çiftçiler nasıl ilaçlama yapıyor

Drone ile ilaçlama yapmamızın amacı oluşan verim kaybını önlemek, zaman tasarrufu ve su tüketimini azaltmaktır. Traktör ile ilaçlama yaptığımız zaman yaklaşık 60 bin, 70 bin TL’ye yakın verim kaybımız oluyordu. Ama bu gün drone ile ilaçlamayı yaptığımız için verim kaybımız olmadı” dedi.