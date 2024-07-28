2024-07-28 08:39:47 Bakımları göz ardı edilen araçlarda 100 bin liradan fazla masraf çıkabilir
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, göz ardı edilen araç bakımlarının 100 bin liradan fazla masraf çıkartabilecekken, değişimi yapılmayan parçaların büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Bunaltıcı hava sıcaklıklarının devam ettiği şu günlerde araç servis uzmanı İsa Mermer, sıcak havalarda araçlarını kullanan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edildiğinde araçlarda büyük hasarlı sonuçların oluşabileceğini belirten Mermer, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan İsa Mermer, “Antifriz araçlarda yaz kış olması gereken bir malzemedir. Su gibi 90 derecede kaynama yapmaz. 120 dereceye kadar kendini korur ve araç içerisinde radyatörün ve soğutma sisteminin içinde korozyon oluşmasını engeller. Diğer bir nokta kıştan çıkıldığı için fren balataları, fren diskleri bayağı bir suya maruz kaldığı için deforme olur