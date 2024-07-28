Bakımları göz ardı edilen araçlarda 100 bin liradan fazla masraf çıkabilir

Bunun ardından zarar gören motoru sıfırlamanın maliyeti aşağı yukarı 130 bin lira. Onun için aksatmadan her 10 bin kilometre ile 20 bin bakımlarının yapılması hem araç için çok iyi olur hem de müşterinin cebine iyi yansır. Araca ne kadar bakarsanız o da size o kadar bakar yolda bırakmaz. Bütün filtre ve yağı ile beraber 3 ila 5 bin lira arasında değişir. Bir de motorun triger kayışı ve ağır bakımı olan tipi var. O da 13 bin civarında masrafı olur. Bunların her birinin bakımları, bakım defterleriyle beraber müşteri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bunların zamanı geçip fark edilmediği takdirde çok büyük hasarlara sebep olur” diye konuştu.