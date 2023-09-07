2023-09-07 09:59:53 Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı kaçak inşaatında yeni gelişme. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Eylül'de yaptıklari incelemede Boğaziçi öngörünümüne sahip villadaki kaçak yapılaşmayı tutanak altına aldığı, İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçak faaliyete müdahale edilmesini istedi. İBB'ye inşaatı durdurma ve yıkım işlemlerinin hızlıca yapılması için resmi yazı iletilmesine rağmen İBB yönetiminin, kaçak faaliyeti sadece izlemekle yetindiği ortaya çıktı.