Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması

Tek özelliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanına yandaşlığı olan medya patronu bu cesareti nereden alıyor, ona tanınan bu imtiyazın nedeni nedir bunları sorguluyoruz?' ifadelerini kullandı. GEÇEN YIL KAÇAK YAPI MÜHÜRLENMİŞTİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri daha önce de geçen yıl da villasına kaçak kat çıkan Mahiroğlu'nun villasındaki yapılaşmanın izinsiz, ruhsatsız olduğunu tespit ettikten sonra mühürlemişti. Ekipler o dönemde de kaçak yapının yıkılması için İBB yönetimine yazı göndermiş ve gereğinin yapılamasını istemişti. Ancak İBB yönetimi o dönem de konuya ilişkin sorulara cevap vermemiş ve herhangi bir işlem de başlatmamıştı.