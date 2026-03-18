Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı. Bu doğrultuda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşması önem taşıyor. Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması ile kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor