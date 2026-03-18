Tevfik Diker’den Özgür Özel’e Sert Çağrı: 'Açıklama Yap ya da İstifa Et' Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz Dünya enerji kriziyle kavrulurken Türkiye’den dev rest geldi! İşte tıkır tıkır işleyen plan Cihat Yaycı şok eden Türkiye planını ifşaladı: Başımıza büyük bir bela alabiliriz, savaş kaçınılmaz olur Kötü senaryo dünyanın canını sıkacak: Petrol 100 dolarda kalırsa neler olur neler Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında Chia tohumları ve daha neler neler... Kilo vermek için gözden kaçan 5 besin Ticaret Bakanlığı usulsüzlüğe geçit vermiyor! Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem Mal varlığı iddialarına belgeli cevap! Bakan Akın Gürlek, Özgür Özel’in maskesini indirdi
Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında
Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı. Bu doğrultuda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşması önem taşıyor. Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması ile kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor

Ticaret Bakanlığı, uygulamaya aldığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da takibe alırken, buna aykırı şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilk aşamada internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

İlan verilmesi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu oldu. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu olarak yapılması sağlandı.

EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

Söz konusu düzenleme, sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor. Elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları, Bakanlıkça titizlikle takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar konusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS'e entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. İşletmelerin, bunun dışında ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmaması önem taşıyor.

Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması, bunların yetkisiz kişilerce pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli vakalarla karşılaşmamak ve mağduriyetler yaşamamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23