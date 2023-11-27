Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor

“Bu da bir hastalık bence, kedimde otobüs şoförü olarak çalışıyorum özel bir firmada. Ondan sonra işte böyle arabamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Çok ilgi çekiyor bir bakan bir daha bakıyor arabaya. İşte özellikle gençler bu arabanın ne olduğunu bilemiyor. Hevesliler arabalara karşı ama arabanın ne olduğunu pek bilmiyorlar. Markasını ve hangi ülke yapımı olduğunu soruyorlar. Sonra 1957 model deyince tabii bayağı bir yaşı var arabanın, çok şaşırıyorlar. Bu zamana kadar bu diri biçimiyle de gelmesi tabii insanlar üzerinde etki oluşturuyor.”