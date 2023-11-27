Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor

“Aracımı kendim restore ettim” Yarım asrı devirmiş aracı hakkında konuşan Mahmut Tekerler, “Kendisi, Amerikan yapımı klasik bir araç. 30 senedir araç bizde, aldığımızda bu araba bayağı dökük ve hurda bir haldeydi. Kendim restorasyon yaptım. 15 sene önce tekrar restorasyon yaptım. Sürekli olarak üzerine ilgi göstermek gerekiyor. Hatta şimdi 15 sene oldu bir restorasyon daha istiyor. Tabii bu maliyetleri çok fazla olduğu için pek fazla ilgilenemiyorum ama en yakın zamanda tekrardan bir restorasyon yapacağım. Mümkün olduğu kadar uzun yoldan geldiğim zaman gözümüz kulağımız bu arabada oluyor. Binmek için can atıyorum. Hafta sonları özellikle biniyorum. Ondan sonra işte eşimizin, dostumuzun düğünü derneği oluyor, onlara veriyoruz, götürüyoruz, gelin arabası yapıyorlar. Kiralama maksatlı değil. Sadece zevk için yapıyorum” ifadelerini kullandı.