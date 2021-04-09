Bakan Ziya Selçuk açılış töreninde konuştu

Selçuk, bu okulda çocukların, öğretmenlerin mutlulukla sevinçle eğitim öğretim hayatlarını sürdüreceklerini dile getirdi. Erken çocukluk eğitiminin güçlü olmasının, aslında ilkokulun, ortaokulun, hatta üniversitenin güçlü olması anlamına geldiğini vurgulayan Selçuk, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.