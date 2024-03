Bakan Yerlikaya açıkça söyledi: Baş belası

Bakan Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde kaynağında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, örgütün can çekiştiği ve nefeslerinin kesildiğini ifade ederek, göreve geldikleri tarihten bu yana 22 bin 234 operasyon gerçekleştirdiklerini ve 817 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şöyle konuştu: "Milletimizi bütün suç türlerine karşı korumak ve yakalayarak adalete teslim etmek gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim bakanlığımızın ışığı sönmez 24 saat görevimizin başındayız. 40 yıldan bu yana bölücü hain terör örgütü ile mücadele ediyoruz. 22 yıldan bu yana cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde terörün her türlüsünü bu topraklardan kazımakta kararlıyız. Son terörist etkisin hale getirilinceye kadar duymayacağız diye bir duruşumuz var. Terör artık sadece kendi topraklarımızda değil, kaynağında hangi dağda hangi inin içerisindeyse orada etkisiz hale getiriyoruz. Sınırın ötesinde cumhurbaşkanımızın talimatı ile nokta atışları yapıyoruz. Sözde bunların en tepesindeki lider kadrolarına gece-gündüz demeden operasyon yapıyoruz. Can çekişiyorlar can, nefesleri kesildi. Sayılarını biliyoruz. Başını yukarı kaldıramıyorlar. En ufak bir istihbarat geldiği zaman orada İHA ve SİHA’lar geziyor. Doğu ve Güneydoğu’da kapalı meralar ve köyler vardı. Şimdi bir mezra ve yaylamız kapalı değil. Bunu hükümetimizin ve kahramanlarımızın cesareti ile başardık. Görev yaptığımız dönem içerisinde 18 bin 734 kırsalda operasyonlar gerçekleştirdik. Şehirlerde polisin 3500 operasyonu oldu. Bu operasyonlarda 817 terörist etkisiz hale getirildi. Yani toplamda 22 bin 234 operasyon gerçekleştirdik. Artık son çırpınışları diyoruz. 2016 yılında 2322 eylem 2023 yılında ise 88, 2024 yılında 12 eylem gerçekleştirdiler. Bizim zaiyatımız son derece azaldı karşıya nefes aldırmıyoruz. PKK’ya kurulduğu günden bu yana en düşük katılımın olduğu yıl oldu. Ayrıca FETÖ ve diğer örgütler ile ilgili de operasyonlarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor."