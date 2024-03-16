Bakan Yerlikaya açıkça söyledi: Baş belası

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye Huzuru Gaziantep’in Huzuru’ konulu toplantıya katıldı. Şehitkamil Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene; Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, emniyet ve jandarma mensupları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, göreve geldiği tarihten bu yana, terörden narkotiğe, asayiş olaylarından göçmen kaçakçılığına, organize suç örgütlerinden uyuşturucu operasyonlarına kadar detaylı bir sunum gerçekleştirdi.