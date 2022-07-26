Bakan Varank, TEKNOFEST'e katılan araçları inceledi

Bakan Varank, bu yarışmaların gençlere deneyim kazandırdığını vurgulayarak, geçen sene burada yarışan öğrencilerin önemli bir kısmının iş teklifi aldığını ve farklı şirketlerde işe başladığını anlattı. Öğrencilere, hem maddi hem teknik destekler verdiklerini vurgulayan Varank, "Kendi aracını tasarlayamayan öğrencilerimize, biz bir araç verip onların yazılımlarını düzeltmelerini istiyoruz. Bu manada da hem teknik hem maddi olarak öğrencilerimiz ihtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz. Asıl önemli; olan elde ettikleri tecrübe, buradaki deneyim. Bir kere öğrenciler burada takım çalışmasını öğreniyorlar, birlikte iş yapmayı öğreniyorlar." ifadelerini kullandı. Varank, bu yarışmaları belirlerken geleceğin trendlerine odaklandıklarını belirterek, "İşte Türkiye'nin otomobili Bilişim Vadisi'nde. Şu anda bütün çalışmaları sürüyor, fabrikanın inşaatı devam ediyor. Biz Togg'a başladığımızda, 'Acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada, bütün şirketler 'Eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık.' diyor. Dünyada endüstri, teknoloji çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. İşte bu tip etkinliklerle biz gençleri, geleceğin bilim insanlarını bu trendlere hazırlamış oluyoruz." dedi.