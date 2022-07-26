Bakan Varank, TEKNOFEST'e katılan araçları inceledi

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışmada gençlerin geliştirdiği araçları inceleyen Bakan Varank, stantları gezerek, üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet etti. Daha sonra yarışın startını veren Varank, mücadele eden takımlara başarılar diledi. Varank, gazetecilere, Türkiye'de teknolojiye öncülük eden en büyük teknoparkın Bilişim Vadisi olduğunu söyledi. Bilişim Vadisi'ni ayda 2-3 kez ziyaret ettiğini aktaran Varank, bugün de çok hayırlı ve güzel bir etkinlik için buraya geldiğini kaydetti. Varank, bu sene yarışmanın daha zor olduğunu, şehir ortamını andıran bir pist hazırlandığını ve bu pistte başarılı olmanın yarışmacılar açısından daha fazla emek gerektirdiğini belirterek, "Az önce İTÜ'nün takımını izledik. İTÜ başarılı bir şekilde parkuru tamamladı. Biz de bundan memnun olduk." dedi. Her sene bu yarışmalara katılan öğrenci sayısı, yarışmacı sayısı, takım sayısının arttığını, bu sene 120 takımın otonom araçlar için başvurduğunu aktaran Varank, "Aynı zamanda 70 takım da bizim onlara sağladığımız aracın yazılımlarını geliştirmek için başvurdu." diye konuştu. Şu an alanda 30'a yakın takım bulunduğunu dile getiren Varank, takımların kendi geliştirdikleri algoritmalarla kendi geliştirdikleri tasarımlarla otonom bir şekilde araçlarını yarıştırdığını anlattı.