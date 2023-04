Bakan Varank duyurdu! O ilçemize yapılacak

Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalandı. Temeli atılan yerleşkenin inşaatı başladı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 21 yıldır inşa ettikleri altyapılar üzerinde artık vatandaşların on yıllardır hasret duyduğu milli teknolojilerin yükseldiğini ifade ederek, SİHA'ların, TCG Anadolu'nun, Kızıl Elma'nın, ATAK ve Gökbey helikopterin, elektrikli lokomotifin, Altay tankının ve İMECE uydusunun vatandaşları heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi. "Ama sanki yerli ve milli otomobilimiz Togg, Türkiye'yi bir başka heyecanlandırdı. Ülkemiz için değer yaratan her teknolojiye duyulan ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diyen Varank, bu gelişmelerden birilerinin rahatsız olduğunu, bu kimselerin milletin heyecanına dahi ortak olamadığını belirtti. Varank, dün birisinin çıktığını ve "TEKNOFEST'in bize ne faydası var" dediğini aktararak, "TEKNOFEST binlerce insanın bir araya geldiği, oraya buraya baktığı bir panayır' dedi. Sözde bunlar teknolojiden anlayan kesim. Gözleri öyle kararmış ki, söylediklerini neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yahu TEKNOFEST'te bu sene 330 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. '1 milyon evladımız Türkiye'nin geleceği için ben de varım' dedi. Sizin 1 milyon genci harekete geçirecek bir icraatınız var mı? Gençlerimiz her sene dikey inişli roket, çip tasarımı, insansız su altı sistemleri, karma sürü robotlar gibi geleceğimizi ihya edecek teknolojiler konusunda yarışıyorlar. " dedi.