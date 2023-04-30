Bakan Varank duyurdu! O ilçemize yapılacak

Varank, bir belediye başkanının kendi ilçesinde ve kendi şehrinde durup dertlenmesi halinde iş çıktığını ve hizmet olduğunu belirterek, "Siz İstanbul'un belediye başkanını kaç kere Esneler'de gördünüz? Burası İstanbul'un bir ilçesi değil mi? Büyükşehrin burada yapması gerekenler yok mu? Gelip bunları takip etmezsen bu işler nasıl olacak? Başkan çok geziyor ama onun derdi başka. Başka bir gayretin içerisine düşmüş." diye konuştu. Karşılarında sürekli yalan söyleyen ve sürekli aldatan bir muhalefet olduğunu ifade eden Varank, Atatürk Havalimanı'nı uzay merkezi yapacağını ilan eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının doğru olmadığını söyledi. Varank, "Tayyare Mektebi şu anda Hava Harp Okulu olarak faaliyetlerini devam ettiriyor ve aynen faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu ülkede özel teşebbüsler sivil havacılık okulu açtılar. Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un bu ülkede sivil havacılık okulları vardı. Bu okulları CHP, sizin ağa babalarınız kapattı. Onun için siz bizim karşımıza çıkıp teknolojiden, inovasyondan bahsedemezsiniz. Sizin kapasiteniz onları konuşmaya yetmez." diye konuştu. Mustafa Varank, karşılarında gözlerini karartmış bir yıkım ittifakı olduğunu belirterek, "Bakıyorsunuz PKK'nın sözde liderleri, FETÖ'cüler, Türkiye karşıtı ne kadar oluşum varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. 'İktidara geleceğiz ve teröristleri hapishanelerden çıkaracağız' diyorlar. Bunu Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar." dedi. Alanda bulunanlardan 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için destek isteyen Varank, "Bu eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne gönderelim çok farklı Türkiye'ye, farklı ufuklara uyanacağız. Paçamızdan tutup bizi aşağı çekmeye çalışanlar siyasette silinip atılacaklar. O zaman Türkiye, çok daha farklı ve hızlı şekilde yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.