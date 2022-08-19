Bakan Varank açıkladı! Uzaya gidecek ilk Türk ne zaman belli olacak?

"Aynı teleskoplarla ayı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen Satürn'ü inceleme imkanına sahip olacaksınız. Gündüz, uzay ve astronomi bilimi ile ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak. Sadece gece değil, gün boyunca devam eden etkinliklerimiz var. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün çok fazla size eşlik edemeyeceğim. Bütün etkinliklere geldim, bizzat çadırlarda kaldım ama bugün İstanbul'a dönmem gerek. Bu gece uzun bir süre sizlerle olamayacağım. Ama şu topluluğa baktığımda emin olun gerçekten çok heyecanlanıyorum ve buradaki gençlere sormak istiyorum. Gençler, hazır mısınız, çocuklar hazır mısınız? Pek kıymetli aileleri sizler de hazır mısınız? Uzay ve astronomi dolu 4 gün sizleri bekliyor. İnşallah buradan en güzel şekilde en güzel anılarla ayrılmış olacaksınız. Değerli misafirler artık çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin bağımsızlığı ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı ile eş değer seviyededir. İşte biz de bu noktada, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon, Türkiye'yi teknoloji üretiminde global bir üs yapma vizyonunun adıdır. Savunma sanayisinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikalar bütünüdür. Allah'a şükür bu vizyon çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini de alıyoruz."