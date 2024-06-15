Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı. 'YOL ÇALIŞMALARINA ARA VERİYORUZ' Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin gözden geçirildiğini kaydederek, "Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara veriyoruz. Ayrıca bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunu da kontrolünü sağladık" açıklamasında bulundu.