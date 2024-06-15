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Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

2024-06-15 11:51:59
Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında 7/24 esasına göre çalışıyoruz" dedi.

#1
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında alınan bayram tedbirlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle 68 bin 655 kilometrelik yol ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizerek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde bayram tatili süresince anlık izleme ve takiplerin yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Ülke genelinde bulunan kara yolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor" dedi.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı. 'YOL ÇALIŞMALARINA ARA VERİYORUZ' Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin gözden geçirildiğini kaydederek, "Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara veriyoruz. Ayrıca bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunu da kontrolünü sağladık" açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Kara yolu ağının kontrol edilerek trafik işaret ve levhalarında, oto korkuluklarında, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirilecek. Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek. Ayrıca vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünden takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

'GÜVENLİ YOLCULUK HERKESİN HAKKI' Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir. Unutmayın, güvenli yolculuk herkesin hakkı" dedi.

#6
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymalarının ve belirtilen hız limitini aşmamalarının büyük önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturduğunu kaydetti.

#7
Foto - Bakan Uraloğlu: En yoğun kara yollarında 7/24 çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılıp aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınılması uyarısında da bulunarak, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulunulan şeritte kalarak şerit ihlali yapılmaması, uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımının yaptırılması ve yeterli yakıt alarak araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu taşınmamasının gerektiğini vurguladı. (DHA)

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