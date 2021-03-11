Bakan tarih verip duyurdu: Ankara-Sivas YHT'de sona gelindi

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarının da devam ettiğini bildirdi. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, "Kırıkkale'den sonra Sivas arasını 250 kilometre hızla aşıp Ankara'yı Sivas'a kavuşturmuş olacağız. Sadece Ankara-Sivas değil, Ankara-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlıyoruz. Doğu bölgelerimizdeki insanımızın, vatandaşımızın ulaşım ihtiyaçlarını sağlamış olacağız. Yine farklı noktalarda önemli çalışmalarımız da var. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlayan, bir taraftan da Ankara-İzmir hattında önemli çalışmalarımız var. Yine güneyde Mersin-Adana-Gaziantep hatlarını da bir an önce hizmete almanın çabası içerisindeyiz." dedi. Ankara-Sivas Hızlı tren hattında 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde hattın yapıldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük tamamlandığını belirtti. Karaismailoğlu, "217 alt ve üst geçit yaptık. 61 köprü ve menfezi tamamladık. Bugüne kadar 724 kilometre ray serimini bitirdik ve proje geneli altyapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınını tamamladık." dedi. Güzergahın üzerinde 8 istasyonunun olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Yıldızeli, Akdağmadeni ve Sivas'a ulaşacağız inşallah. Yine aynı şekilde Sivas'la Konya'yı da birbirine bağlamış olacağız. Bir taraftan yük hatlarımızda da önemli çalışmalar var. OSB’leri, limanları önemli demir yolu hatlarımıza bağlayıp lojistik koridorları da tamamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.