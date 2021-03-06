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Hayat-Aktüel
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Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

2021-03-06 16:18:02
Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da esnafı ziyaret etti, halkla buluştu.

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Foto - Bakan Soylu, Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısının ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekilerle esnafını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle de görüşen Bakan Soylu, yol güzergahında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bazı kişilerin cadde üzerinde alkışlarla karşıladığı Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu, Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısının ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekilerle esnafını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle de görüşen Bakan Soylu, yol güzergahında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bazı kişilerin cadde üzerinde alkışlarla karşıladığı Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

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Foto - Bakan Soylu daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililerle basına kapalı görüştü.

Bakan Soylu daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililerle basına kapalı görüştü.

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