2020-05-15 12:50:08 Bakan Ruhsar Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan süreçten herkesin bazı dersler çıkardığını belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet ticaretinin, özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde DTÖ’nün olduğu kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.