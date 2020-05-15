Bakan Ruhsar Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı

Plana göre kısa dönemli eylemler kapsamında alınan bazı kararlar şöyle:

"- Hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve diğer elzem mal ve hizmetlere getirilecek Kovid-19’a yönelik acil ticaret önlemlerinin şeffaf, geçici, DTÖ kurallarıyla uyumlu ve ticarete gereksiz engel oluşturmayacak mahiyette olması,

- DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının hızlandırılması, bu anlaşmaya uygun şekilde gümrük prosedürlerinin hızlandırılması, elektronik belgelerin, akıllı uygulamaların kullanımının teşvik edilmesi,

- Pandemi sürecinde ülkelerin gümrüklerde uygulamaya koydukları önlemlere ilişkin iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması ve ticaretle ilgili önlemlerin DTÖ yükümlülüklerine uygun şekilde bildirilmesi,

- Hava, kara ve deniz bağlantılarının geliştirilmesi amacıyla G20 Ulaştırma Bakanlarının çalışmalarının desteklenmesi,

- Mikro-KOBİ’lerin iletişim kanallarının ve ağlarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve uluslararası örgütler tarafından küresel değer zincirlerinde neden olduğu bozulmaların mikro-KOBİ’lere etkileri konusunda detaylı raporlar hazırlaması."