Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yıldır hiç durmadan bu ülkeye hizmet ettiğini vurgulayan Nebati, “21 yıldır ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes biliyor ve herkes şahit. Bugün o yapılan hizmetlerin, çalışmaların bir sembolüyle Adana’dan buraya geldik. Temelini attığımızda ‘bunlar yapamazlar’, fabrika yükseldiğinde ‘nerde bu makineler’, makineler yerleştirildiğinde ‘bunlar bu işi beceremez’, ardından tanıtım kampanyası başladığı zaman ‘bunlar yapamazlar’ dedikleri, şimdi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın da kullandığı Togg ile buraya geldim. Bunlar sürekli yapamazlar, edemezler diyen eziklerdir. Ülkenin potansiyeline, ülkenin gücüne, ülkenin dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan bir takım bilmezler. Bunlar vaktinde uçak yapamazsınız dediler. Bunlar vaktinde ‘devrim’ araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde köprü yapamazsınız dediler. Bunlar vaktinde şehir hastaneleri ne işe yarayacak dediler. Bunlar vaktinde bu otobanlardan kimler geçecek dediler. Bunlar havalimanları yapılırken, bunlara ihtiyaç yok diyenlerdir. Bunlar Türkiye’de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh. Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız, savaş gemilerimizle denizlerdeyiz, sondaj gemilerimizle Akdeniz’de, Karadeniz’deyiz. Biz her yerdeyiz. Üretiyoruz, çalışıyoruz." dedi.