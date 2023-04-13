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Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

2023-04-13 17:51:22
Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili adayı olduğu Mersin'de muhalefete yüklenerek, "Bunlar sürekli yapamazlar, edemezler diyen eziklerdir. Ülkenin potansiyeline, ülkenin gücüne, ülkenin dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan bir takım bilmezler. Bunlar Türkiye’de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh" dedi.

#1
Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Bakan Nebati, milletvekili adayı olduğu Mersin'de partililerle buluştu. Adana'dan Mersin'e Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Nebati'yi partililer meşalelerle karşıladı.

#2
Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Otobüs üzerinden partililere seslenen Bakan Nebati, Mersin'e daha önce dostlarını ziyarete gelip, gittiğini söyledi.

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Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Çocukluğundan beri Mersin'i güzel bir şehir olarak bildiğini kaydeden Nebati, "Geldiğimizde o narenciye bahçeleri, Serbest Bölgesi tertemiz insanlarıyla bizi mutlu eden bir şehirdi. Şimdi bir milletvekili adayı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak karşınıza geldik. Bugün bismillah dedik. Sözün başı her zaman bismillah, sonrası Elhamdülillah. İşte biz 14 Mayıs akşamına kadar çalışacağız, koşturacağız, sırtımızda bir damla ter bırakmayıncaya kadar tüm kardeşlerimizle birlikte olacağız. ‘Başkan yaptırmayacağız’ diyenlere rağmen, 15 Temmuz’a rağmen, Gezi olaylarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yaptık. 14 Mayıs’ta yeter söz de karar da milletindir dediği güne denk gelecek bizim seçimimizde Allah’ın izniyle, Ankara’da AK Parti Genel Merkezinin balkonunda zafer konuşması yapacak olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’ı tekrar başkan yapacağız” diye konuştu.

#4
Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yıldır hiç durmadan bu ülkeye hizmet ettiğini vurgulayan Nebati, “21 yıldır ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes biliyor ve herkes şahit. Bugün o yapılan hizmetlerin, çalışmaların bir sembolüyle Adana’dan buraya geldik. Temelini attığımızda ‘bunlar yapamazlar’, fabrika yükseldiğinde ‘nerde bu makineler’, makineler yerleştirildiğinde ‘bunlar bu işi beceremez’, ardından tanıtım kampanyası başladığı zaman ‘bunlar yapamazlar’ dedikleri, şimdi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın da kullandığı Togg ile buraya geldim. Bunlar sürekli yapamazlar, edemezler diyen eziklerdir. Ülkenin potansiyeline, ülkenin gücüne, ülkenin dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan bir takım bilmezler. Bunlar vaktinde uçak yapamazsınız dediler. Bunlar vaktinde ‘devrim’ araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde köprü yapamazsınız dediler. Bunlar vaktinde şehir hastaneleri ne işe yarayacak dediler. Bunlar vaktinde bu otobanlardan kimler geçecek dediler. Bunlar havalimanları yapılırken, bunlara ihtiyaç yok diyenlerdir. Bunlar Türkiye’de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh. Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız, savaş gemilerimizle denizlerdeyiz, sondaj gemilerimizle Akdeniz’de, Karadeniz’deyiz. Biz her yerdeyiz. Üretiyoruz, çalışıyoruz." dedi.

#5
Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

Seçime bir ay gibi bir süre kaldığını hatırlatan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

“Mersin’de ter dökeceğiz. Gidilmedik bir kapı, ulaşılmadık bir seçmen, selam vermediğimiz bir Mersinli olmayacak. Kapı, kapı dolaşacağız. Kardeşlerimize, ablalarımıza, ağabeylerimize sabah hayırlı sabahlar diyeceğiz, akşam Allah rahatlık versin diyeceğiz. Hep birlikte Mersin’i layık olduğunun daha ötesine taşıyacak adımları birlikte atacağız. 14 Mayıs’a kadar bize uyumak yasak. Hep birlikte durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bunu diye diye Mersin’de 13’te 13 yapacağız. Bizde hedefler küçük olmaz. Biz pazardayız, sokaktayız, dünyanın her ülkesinde varız. Biz ötekileştirmeyiz. Bu şehirde ve ülkede hiç kimse ötekileştirilemez. Biz 85 milyon insan biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz ve hep birlikte Türkiye’yiz. Onun için bize şöyle yan gözle bakanlara sesleniyorum. Bunlar sokağa çıkamaz diyenlere sesleniyorum. Bizim küfemiz yok, heybemiz de bu vatana yaptığımız hizmetlerin listesi var. Bizle yükselecek olanlara sesleniyorum. Gelin beraber olalım, Mersin’i birlikte ayağa kaldıralım. Hep birlikte Mersin diyelim."

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