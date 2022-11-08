Bakan Kurum: Üzülerek takip ediyoruz

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Esenler Belediyesince YTÜ Davutpaşa Kampüsünde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik konusunun önemine dikkati çekti. Şehirlerin, kuruldukları günden bu yana mevcut dönemin ihtiyaçlarına göre dönüştüğünü ve dönüşmeye devam edeceğini ifade eden Kurum, savaş, çatışma, deprem, afet ve teknolojik gelişmelerin bu dönüşümü tetikleyen en büyük faktörler olduğunu aktardı. Şehirler için en sarsıcı olanın sanayileşme süreci ve sonrasında yaşanan tahribat olduğunu dile getiren Kurum, "Çünkü küresel düzeyde yaşanan değişim, hayatı değiştirmekle kalmamış mekansal dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Kötü planlama, çarpık yapılaşma, sanayi alanlarının genişlemesi gibi etkenler, şehirlerde sağlıksız yapı sayısının artmasıyla neticelenmiştir. Belki o günün şartlarında iyi bir planlamacı, şehri, şehrin büyüme ölçüsü oranında planlasaymış biz belki bugün bu dönüşümde başka şeyleri konuşacaktık. Özellikle deprem riski taşıyan coğrafyalarda yer alan şehirler için bu durum maalesef yitirilen canlarla telafi edilemez yaraların açılmasına neden olmuştur. Bu anlamda kentsel dönüşüm, şehirlerin ve şehrin sakinlerinin hayatlarının güven altına alınması, şehrin ömrünün uzatılması adına büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.