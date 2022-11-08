Bakan Kurum: Üzülerek takip ediyoruz

Bakan Kurum, İstanbul'un deprem riskine dikkati çekerek, "Bugün maalesef, 'deprem dönüşümünü siyaset üstü bir konu olarak görüyorum' denip bütçelerde bu depreme ayrılan payın azaltılmasını, hele hele dönüşüm sürecinin tıkanması için her türlü girişimlerde bulunulmasını üzülerek takip ediyoruz. Depremi ve deprem dönüşümünü siyaset üstü görmek zorundayız. İnsanımıza karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkes, ivedilikle meselenin aciliyetinin farkına varmalıdır. Aksi takdirde en büyük zararı da bu aziz şehir İstanbul'umuz görecektir. O yüzden milli güvenlik meselesidir. Allah göstermesin İstanbul'da yaşayacağımız büyük bir depremde sadece İstanbul veya evini kaybeden vatandaşımız değil, tüm Türkiye, tüm Türkiye ekonomisi etkilenecektir. Binlerce kardeşimizi yitireceğimiz bir depremi bekliyoruz. Böylesi bir süreçte de herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir." dedi. Hem alt hem de orta gelirli vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "İlk etapta 250 bin sosyal konutumuzu yaptık. Ardından 2023-2028 yılları arasında toplamda 500 bin yapacağımızı ifade ettik. 1 milyon sosyal konut amaçlı arsamızın tahsisini yaptık. 50 bin iş yeri projemizin ilk etabı olan 10 bin iş yerimizi vatandaşımıza sunduk ki en büyük başvuru da kıymetli gençlerimizden geldi. 2 milyonun üzerinde başvuruyu gençlerimiz yaptı. Bu projelerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, 2035 yılına kadar da Türkiye'de bu manada dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz." dedi.