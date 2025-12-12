Haber Merkezi Giriş Tarihi: Arpaguş: Çocuklarımızı peygamber ahlakıyla yetiştiriyoruz... Güzelliklerini nakşetme çabası içerisindeyiz!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Yavrularımızın çocuk yaşta hafızalarına dinimizin, inancımızın, imanımızın, ahlak abidesi olan sevgili Peygamberimizin güzelliklerini nakşetme çabası ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah ülkemizin her bölgesinde, her noktasında hiçbir öğrencimiz ve yavrumuzun dışarıda kalmayacağı şekilde onlara layık mekanlarla bu hizmeti ulaştırmaya gayret gösteririz." dedi.