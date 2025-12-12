Arpaguş: Çocuklarımızı peygamber ahlakıyla yetiştiriyoruz... Güzelliklerini nakşetme çabası içerisindeyiz!

Kur'an-ı Kerim'in 20'den fazla dile tercüme edildiğini ve birçok ülkeye bu çalışmaları ulaştırma gayretinde olduklarını vurgulayan Arpaguş, "Bunun yanında tahta, bez parçalarına yazarak, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmek isteyen ihtiyaç sahibi coğrafyalara da yüce kitabımızı hediye olarak ulaştırıyoruz. Cenabıhakk'ın bize gönderdiği bu kutlu mesajı en ücra köşelere kadar, en muhtaç olan insana kadar ulaştırmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı. Programda, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in okuduğu duanın ardından, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.