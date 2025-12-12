Arpaguş: Çocuklarımızı peygamber ahlakıyla yetiştiriyoruz... Güzelliklerini nakşetme çabası içerisindeyiz!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Yavrularımızın çocuk yaşta hafızalarına dinimizin, inancımızın, imanımızın, ahlak abidesi olan sevgili Peygamberimizin güzelliklerini nakşetme çabası ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah ülkemizin her bölgesinde, her noktasında hiçbir öğrencimiz ve yavrumuzun dışarıda kalmayacağı şekilde onlara layık mekanlarla bu hizmeti ulaştırmaya gayret gösteririz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde 4-6 yaş Kur'an kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılışına katıldı. Arpaguş, çocukların inanç ve kültür değerleriyle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi külliyesinde yer alan 4-6 yaş Kur'an kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Levent Kitabevi Kitap Kahve'nin resmi açılış törenine katıldı.

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cuma hutbesi irat eden Arpaguş, namazın ardından düzenlenen açılış töreninde, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocukları inanç ve kültür değerleriyle buluşturarak yetiştirdiklerini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çocukların yetişmesine büyük önem verdiklerini belirten Arpaguş, şöyle konuştu: "Yavrularımızın çocuk yaşta hafızalarına dinimizin, inancımızın, imanımızın, ahlak abidesi olan sevgili Peygamberimizin güzelliklerini nakşetme çabası ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah ülkemizin her bölgesinde, her noktasında hiçbir öğrencimiz ve yavrumuzun dışarıda kalmayacağı şekilde onlara layık mekanlarla bu hizmeti ulaştırmaya gayret gösteririz." Arpaguş, dini yayınlar noktasında önemli bir mesafe katettiklerini, Türkçenin yanı sıra tüm insanlığın okuyup istifade edebilmesi için farklı dillerde yayınlarının bulunduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in 20'den fazla dile tercüme edildiğini ve birçok ülkeye bu çalışmaları ulaştırma gayretinde olduklarını vurgulayan Arpaguş, "Bunun yanında tahta, bez parçalarına yazarak, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmek isteyen ihtiyaç sahibi coğrafyalara da yüce kitabımızı hediye olarak ulaştırıyoruz. Cenabıhakk'ın bize gönderdiği bu kutlu mesajı en ücra köşelere kadar, en muhtaç olan insana kadar ulaştırmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı. Programda, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in okuduğu duanın ardından, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve protokol üyeleri, 4-6 yaş Kur'an kursunu ve kitabevini gezerek incelemede bulundu. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, eski bakanlardan Ali Talip Özdemir ile bazı ilçe müftüleri ve vatandaşlar da programa katıldı.

