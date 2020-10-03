Bakan Kurum açıkladı: 2022 yılına kadar teslim edeceğiz

Yapacakları projelerin gönüllülük esasına göre olacağını ve vatandaşların rızası çerçevesinde yapılacağını dile getiren Kurum, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın genişletilmesi için de belediyeye 2 milyon lira hibe aktaracaklarını açıkladı. Bakan Murat Kurum, "Bu proje kapsamında şehrimize yakışacak bir cami, meydan projesini kazandırarak şehrin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği alanların oluşacağı projeyi de belediyemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yürütüyor olacak. Bu kapsamda şehir içinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarımız var. Belediyemizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla eksik olduğunu düşündüğü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 5 milyon lira, şehir içi yollarımızda asfalt eksiklerimiz var, bunların giderilmesi için ve kilitli parke yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için 3 milyon lira aktarılacak. Güres Caddesi'nde bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeye de 5 milyon lira kredi veriyoruz ve toplamda 23 milyon lira İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden belediyemize finans sağlıyoruz. 2 milyon lira da Güres Caddesi'nin rehabilitasyonu için hibe desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.