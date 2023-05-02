Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

"Teröristler bir taraftan efendilerinden yardım istiyor diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyorlar. Ancak efendileri bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne verirlerse versinler dönmek yok. Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok. Teröristler diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyor. Bunu görmemiz, hepimizin uyanık olması lazım. Teröristlerle işbirliği yapan bazı gafiller, hain alçaklar var. Özellikle gafillerin bir an önce uyanmasını bekliyoruz. Teröristlerle işbirliği yapılmaz, onlarla yol yürünmez, onların bindiği kayığa binilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez. Şehitlerimiz, gazilerimiz pahasına elde ettiğimiz kazanımlardan böyle kağıt üzerinde vazgeçilmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine özellikle Kayserili hemşehrilerimin izin vermeyeceğinden eminiz."