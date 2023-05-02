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Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

2023-05-02 17:07:54
Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok." dedi.

#1
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Akar, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askeri anma törenindeki konuşmasına, alçak saldırıda şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifa dileyerek başladı.

#2
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Çarşı iznine çıkan silahsız askerlere yapılan saldırıyı "büyük alçaklık" olarak nitelendiren Akar, "Kanları yerde kalmadı. Bu saldırıyı yapanların hepsi bulundu ve gerekli cevap verildi." diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir zaman şehitlerin ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduğunu ifade eden Akar, terörle mücadelede gelinen noktada terör örgütünün sözde elebaşlarının panik içinde olduğunu belirtti. Akar, şunları söyledi:

#4
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

"Teröristler bir taraftan efendilerinden yardım istiyor diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyorlar. Ancak efendileri bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne verirlerse versinler dönmek yok. Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok. Teröristler diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyor. Bunu görmemiz, hepimizin uyanık olması lazım. Teröristlerle işbirliği yapan bazı gafiller, hain alçaklar var. Özellikle gafillerin bir an önce uyanmasını bekliyoruz. Teröristlerle işbirliği yapılmaz, onlarla yol yürünmez, onların bindiği kayığa binilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez. Şehitlerimiz, gazilerimiz pahasına elde ettiğimiz kazanımlardan böyle kağıt üzerinde vazgeçilmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine özellikle Kayserili hemşehrilerimin izin vermeyeceğinden eminiz."

#5
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Bekamızı, güvenliğimizi sağlayacağız ve 85 milyon bir ve beraber, tek yumruk, tek yürek olarak bu cennet vatanda rahat ve huzur içinde yaşayacağız. Amacımız budur, gayretimiz budur, niyetimiz budur. Bu istikamette ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakan Hulusi Akar'dan "terörle mücadele" mesajı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın da okunduğu törende, Akar, "Şehitler Durağı"na çelenk bıraktı, şehit yakınları ile görüştü. Öte yandan Akar, söz konusu tören öncesi muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, onlarla tek tek sohbet etti.

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