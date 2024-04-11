  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Bakan Güler'den flaş açıklamalar! Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

2024-04-11 12:21:30
Bakan Güler'den flaş açıklamalar! Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Şanlıurfa’da bayramlaşma sonrası toplantı gerçekleştirdi. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen video telekonferans toplantısında, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarına seslenen Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

#1
Foto - Bakan Güler'den flaş açıklamalar! Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

"ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINDA" "Bugün, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayram gününde, sizlerle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bayramlar; mutlulukların paylaşılarak arttığı, geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın derinden hissedilerek birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel ve çok anlamlı günlerdir. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş; artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir. Bunda bütün pay, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir." Mavi ve Gök Vatan'da hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin başarıyla sürdüğünü aktaran Güler, “Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Kahraman ordumuzun son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde, terörle mücadele ile birlikte hudutlarımızı da personel sayısı ve teknolojik bakımından en yoğun, tedbirlerle sağlıyoruz. Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de başarıyla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak; karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatları icra ediyor; her geçen gün yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, millî ve modern savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Bakan Güler'den flaş açıklamalar! Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÖNEMLİ GİRİŞİMLERDE BULUNMAKTADIR" Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye’nin, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde önemli girişimlerin bulunduğunun altını çizen Güler, “Bu kapsamda; Karabağ’da, Libya’da, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda, Orta Doğu’daki ve yakın coğrafyamızdaki birçok sorunun çözümünde yoğun gayretler sarf ederek büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor; küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Tüm bu girişim ve faaliyetler, Türkiye’nin küresel bir aktör hâline dönüştüğünü, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi hâline geldiğini, ordumuzun da dünyanın en güçlü, en etkin ordularından biri olduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi, Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikâyesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Sizlerin de gayretleriyle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir” şeklinde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde şüphesiz ki en önemli unsur, sahip olduğumuz insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Güler, “Siz kahraman silah arkadaşlarım da piramidin en üst çatısında yer alan komutanlar olarak ordumuzun öncüsü ve liderleri konumundasınız. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati önemi haizdir. Sonuç itibarıyla; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihî süreçte, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'
Siyaset

MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'e çok sert tepki gösterdi.
Pensilvanya'da Ramazan bayramı etkinliğine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Pensilvanya'da Ramazan bayramı etkinliğine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi.
MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'ye taziye telefonu
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'ye taziye telefonu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, katil İsrail saldırısında çocukları ve torunlarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi arayarak ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı! 'Bunu yapan ikinci ülke olduk'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı! 'Bunu yapan ikinci ülke olduk'

Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi
Gündem

Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
11 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Şiir'ini istifadelerinize (11 Nisan 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23