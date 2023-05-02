2023-05-02 18:26:24 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez baba ocağı Bilecik'te karış karış petrol ve doğalgaz aradıklarını söyleyerek, "Avrupa'nın en büyük güneş santralını Konya Karapınar’da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık bir milyon dolarlık bir yatırım ama buradaki tesisin bir özelliği de şu orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı başta güneş paneli olmak üzere Türkiye’de üretildi" dedi.