Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi

Ardından AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı binasında partililerle Bakan Dönmez, "İnşallah 14 Mayıs'ta da daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti Cumhur İttifakı bir kez daha zaferle çıkacak buna inanıyoruz. AK Parti hükümetleri enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar alt yapı eksikliğini büyük oranda tamamladı. Şimdi artık Türkiye yüzyılına bu altyapı eksikliklerini tamamlamış bir şekilde giriyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bir hedefimiz vardı dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefimize ulaşmak için 2023 giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz. Evet, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70’ini ithal ediyoruz sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğalgaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurtdışına bunu azaltmanın yolu da aramaktan geçiyor biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayanda bulamıyor nasip işi. Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı gece gündüz demeden karada karış karış hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda da yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.