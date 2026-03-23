  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
S-400'ler acil koduyla devreye alındı: Gökyüzü İHA enkazına dönüştü Kaderin ağır sınavı: Bir oğlunu kaybetti, diğeri için çırpınıyor e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin! Artık tüm vatandaşlar almak zorunda Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Fırsattan istifade İHA'ları düşürecek silahı sattılar EPDK, şarj hizmeti yönetmeliğinde değişikliğe gitti! Artık zorunlu hale getirildi Şehitlerimiz için Katar’da kılınan cenaze namazında şaşırtan görüntü! Büyük tartışma çıktı TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi belli oldu İran savaşı, pompayı alev alev yaktı! Akaryakıta bugüne kadarki en büyük zam geliyor Türkiye'yi 'vuracaklar' diye uyarmışlardı! Macaristan da topa girdi: Her şeyi tehlikeye atacaklar
Kültür Sanat
12
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede
Selma Savcı

Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında yürütülen müze, sergi ve tasarım projeleri, Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve uluslararası mimarlık deneyimiyle öne çıkan Luca Molinari’nin katkılarıyla şekilleniyor.

#1
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü küratör Luca Molinari ile görüştü. Görüşmede; tarihî iki garın kültür ve sanat odağına dönüşüm süreci, çağdaş müzecilik yaklaşımı ve uluslararası iş birliklerinin projelere sağlayacağı katkılar ele alındı.

#2
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Türkiye’de kültür ve müzecilik alanında yürütülen projeler uluslararası mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan temaslarla şekillenmeye devam ediyor. HAYDARPAŞA VE SİRKECİ MÜZELERİNE ULUSLARARASI DOKUNUŞ!

#3
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari’yi Bakanlık makamında kabul etti. Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında yürütülen çalışmaların konuşulduğu görüşmede mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimler ele alındı. Müze, Sergi ve Tasarımların Küratörlük Çalışmaları Sürüyor Bakan Ersoy, dünyaca ünlü küratör Molinari ile gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

#4
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Ersoy paylaşlarında şu ifadeleri kullandı: “Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratörlük çalışmalarını yürüten İtalyan mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve otuz yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari; sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor. Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik.

#5
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” Uluslararası Mimarlık ve Küratörlük Alanında Önemli Bir İsim Campania “Luigi Vanvitelli” Üniversitesi Mimarlık Teorisi ve Tasarımı Profesörü olan Luca Molinari, mimarlık eleştirisi ve küratöryel çalışmalar alanındaki uluslararası projeleriyle tanınıyor.

#6
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Platform Architecture and Design dergisinin yayın yönetmenliğini de yürüten Molinari; Corriere della Sera, La Stampa, L’Espresso, Domani, Domus ve Lotus gibi İtalyan ve uluslararası gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. 1995–2019 yılları arasında Skira yayınevinin Mimarlık ve Tasarım bölümü editörlüğünü üstlenen Molinari, Marsilio Group ile Mimarlık ve Özel Projeler alanında çalışmalar gerçekleştirdi. La Biennale di Venezia’nın 10'uncu Uluslararası Mimarlık Sergisi kapsamında verilen Ernesto Nathan Rogers Mimarlık Eleştirisi ve İletişimi Ödülü ile UIA Jean Tschumi Mimarlık Eleştirisi Ödülünün sahibi olan Molinari, Ekim 2020’de Mestre’de bulunan M9 Müzesinin bilimsel direktörü olarak görev yaptı.

#7
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Haydarpaşa ve Sirkeci’de Müze, Sergi ve Tasarımları Üzerinde Çalışıyor Molinari’nin kurucusu olduğu Luca Molinari Studio (LMS), 1994 yılından bu yana sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel etkinlikler aracılığıyla mimarlık ve tasarım kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştiriyor. Mimarlık, sergi tasarımı, grafik tasarım, yayıncılık, editörlük ve proje yönetimi alanlarında çalışan profesyonellerden oluşan stüdyo; kültürel projeler, müze çalışmaları ve uluslararası sergi organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Luca Molinari ise halen Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

#8
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Yeni bir kimlikle, kültür ve sanatın merkezi olarak yeniden hayat bulacak Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı sahalarında yürütülen dönüşüm projelerinde Luca Molinari, müze, sergi ve tasarım projelerinin danışma kurulunda küratör olarak görev yapıyor. Molinari’nin küratörlüğünde Haydarpaşa’da Türkiye'nin farklı kıyılarında ve su altındaki arkeolojik alanları ile çok katmanlı tarihi, Sirkeci’de ise on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda göç hareketlerinin hikâyeleri çağdaş müzecilik teknikleriyle harmanlayarak ele alınıyor.

#9
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Bu yaklaşım doğrultusunda; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında, ziyaretçilere hem tarihî derinliği hem de kültürel sürekliliği deneyimleme fırsatı sunacak müze ve sergi alanları tasarlanıyor.

#10
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Proje, kentin iki ikonik garını kültürel ve toplumsal miras kapsamında korurken aynı zamanda İstanbul’a yeni kültür-sanat odağı kazandırmayı hedefliyor.

#11
Foto - Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede

Sergiler, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kurarak ziyaretçilerin İstanbul’un çok katmanlı tarihini keşfetmesini sağlayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23