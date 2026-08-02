Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

Efes’in Gece Müzeciliğinin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini ifade eden Ersoy, “Efes’in yalnızca iki ay gibi kısa bir sürede 213 bini aşan gece ziyaretçisine ulaştı. Türkiye, Gece Müzeciliği uygulamalarıyla uluslararası alanda dikkat çeken ülkelerden biri haline geldi. Amacımız yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil; kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla daha nitelikli, daha sürdürülebilir ve unutulmaz deneyimlerle geleceğe taşımaktır.” değerlendirmesinde bulundu. EFES’TE GECE ZİYARETÇİSİ 213 BİNİ AŞTI Efes Antik Kenti’nde Gece Müzeciliği 2026 yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. 1 Haziran-1 Ağustos tarihleri Efes Ören Yeri’ni gece saatlerinde toplam 213 bin 192 kişi ziyaret etti. Haziran ayında 46 bin 231 olan ziyaretçi sayısı, temmuz ayında 156 bin 528’e ulaştı. Aynı dönemde Efes Ören Yeri’ni Gece Müzeciliği kapsamında 6 bin 920 yabancı, 206 bin 272 yerli ziyaretçi gezdi. Efes Yamaçevler ise haziran ve temmuz aylarında toplam 6 bin 692 ziyaretçi ağırladı. Böylece Efes, yaz sezonunda gece saatlerinde de kültür ve tarih tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri oldu.