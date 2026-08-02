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Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

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Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece Müzeciliği uygulamasıyla güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Ören Yeri’ni gece saatlerinde 213 bin 192 kişi ziyaret ederken, yalnızca temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156 bin 528’e ulaştı. Özel aydınlatmalarla 2 bin yıllık tarihi bambaşka bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunan Efes, yaz gecelerinin de gözde adreslerinden biri oldu.

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Foto - Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve dünyanın en önemli arkeolojik alanları arasında gösterilen Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasıyla yaz sezonunda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri oldu. Gündüz olduğu kadar güneş battıktan sonra da ziyaretçilerini ağırlayan Efes, özel aydınlatmasıyla binlerce yıllık tarihini farklı bir atmosferde keşfetme imkânı sunuyor. Celsus Kütüphanesi›nden Kuretler Caddesi’ne, Agora’dan Domitian Tapınağı’na ve Antik Tiyatro’ya uzanan tarihi yapılar gece ışıkları altında ziyaretçilerle buluşuyor.

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Foto - Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasının Türkiye’nin kültürel mirasını farklı bir deneyimle buluşturduğunu belirterek, Efes Antik Kenti’nin yalnızca Anadolu’nun değil, dünya arkeolojisinin de en kıymetli miras alanlarından biri olduğunu vurguladı. Ersoy, “Gece Müzeciliği uygulamamız sayesinde ziyaretçilerimiz Efes’i gün batımından sonra bambaşka bir atmosferde keşfetme imkânı buluyor. Bu ilgi de her geçen yıl artıyor. 2025 yılında Gece Müzeciliği kapsamında Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık.” ifadelerini kullandı. Uygulamanın her geçen yıl daha geniş bir alana yayıldığını belirten Bakan Ersoy, “2024 yılında Efes, Side ve Hierapolis ile başlattığımız uygulamayı bugün 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 noktaya taşıdık. Nemrut’tan Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne uzanan bu kültür rotalarıyla tarihimizi gecenin büyüleyici atmosferinde de yaşatıyoruz.” dedi.

#3
Foto - Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

Efes’in Gece Müzeciliğinin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini ifade eden Ersoy, “Efes’in yalnızca iki ay gibi kısa bir sürede 213 bini aşan gece ziyaretçisine ulaştı. Türkiye, Gece Müzeciliği uygulamalarıyla uluslararası alanda dikkat çeken ülkelerden biri haline geldi. Amacımız yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil; kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla daha nitelikli, daha sürdürülebilir ve unutulmaz deneyimlerle geleceğe taşımaktır.” değerlendirmesinde bulundu. EFES’TE GECE ZİYARETÇİSİ 213 BİNİ AŞTI Efes Antik Kenti’nde Gece Müzeciliği 2026 yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. 1 Haziran-1 Ağustos tarihleri Efes Ören Yeri’ni gece saatlerinde toplam 213 bin 192 kişi ziyaret etti. Haziran ayında 46 bin 231 olan ziyaretçi sayısı, temmuz ayında 156 bin 528’e ulaştı. Aynı dönemde Efes Ören Yeri’ni Gece Müzeciliği kapsamında 6 bin 920 yabancı, 206 bin 272 yerli ziyaretçi gezdi. Efes Yamaçevler ise haziran ve temmuz aylarında toplam 6 bin 692 ziyaretçi ağırladı. Böylece Efes, yaz sezonunda gece saatlerinde de kültür ve tarih tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri oldu.

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Foto - Bakan Ersoy: Gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk: 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirası günün farklı saatlerinde ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla 2024 yılında başlatılan Gece Müzeciliği uygulamasının ilk adreslerinden biri Efes Antik Kenti oldu. Efes, Hierapolis ve Side’de başlayan uygulama kapsamında 2024 yılında 395 bin 212 ziyaretçi ağırlandı. Gece Müzeciliği, 2025 yılında ise Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştı. Efes’teki yoğun ilgi, uygulamanın süresine de yansıdı. 2025 sezonunda ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine Efes Antik Kenti’ndeki Gece Müzeciliği 2 Kasım’a kadar uzatıldı. EFES 2026 YAZINDA DA GECELERİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR Gece Müzeciliği uygulaması Efes’te 2026 turizm sezonunda da devam ediyor. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanan program kapsamında Efes, belirlenen günlerde akşam saatlerinde de ziyarete açık tutuluyor. Gece Müzeciliği yapılan günlerde Efes Ören Yeri Alt Kapı gişeleri 18.45-22.00 saatleri arasında hizmet verirken ziyaretçiler, antik kenti gün batımının ardından özel aydınlatmalar eşliğinde deneyimleme fırsatı buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılında başlattığı Gece Müzeciliği uygulaması, 2026 yılında Türkiye genelinde 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 noktada ziyaretçilerle buluşuyor.

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