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Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

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IHA Giriş Tarihi:

Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

ABD’nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

#1
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Yaz aylarıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde art arda görülen orman yangınlarına bir yenisi ABD'nin Washington eyaletinde eklendi.

#2
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Eyaletin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı. Vali Bob Ferguson, eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan etti.

#3
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Şu ana kadar yangınlarla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya can kaybının bildirilmediği öğrenildi.

#4
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Yangınlar nedeniyle eyalette yaklaşık 60 bin kişi elektriksiz kaldı.

#5
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Washington Eyalet Ormancısı George Geissler, 3 bin dönümlük alanda etkili olan ve 4 bin yapıyı tehdit eden Old Trails Yangını ile mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

#6
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Kamu Arazileri Komiseri Dave Upthegrove, eyalet genelinde çok sayıda yangınla yaklaşık 4 bin görevlinin mücadele ettiğini söyledi.

#7
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Upthegrove, yaz mevsiminin başından bu yana Washington eyaletinde yaklaşık 450 bin dönüm alanın yandığını aktararak,

#8
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

"Bu normal değil. Washington eyaletinin her yerinde alevlerin şiddetle yayıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, su arıtma tesisleri, atıktan enerji üretim tesisi ve Gaziler İşleri Bakanlığı hastanesi dâhil olmak üzere kentteki bazı büyük tesislerin tahliye edildiğini söyledi.

#10
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

Brown, 200 evin tahliye edildiği yönündeki açıklamalara ilişkin, "Bunlar kentin geniş bölgeleri, bu yüzden sayının bundan daha fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

ABD’nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

#12
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

ABD’nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

#13
Foto - Washington cayır cayır Süper güç yine çaresiz!

ABD’nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

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