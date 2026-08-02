Bu oyuna sakın gelmeyin: TSB'den konum paylaşımı uyarısı!

Hasar ödemelerinin sigorta şirketlerinin maliyetlerinde önemli bir yer tutmasından dolayı şirketlerin operasyonel yapılanmaları ve iç işleyişlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Yaşar, şunları kaydetti: "Şirketler, dosya segmentasyonu, iç onay mekanizmaları, anlaşmalı servis ağı, sahte hasar tespit sistemleri, uzaktan ekspertiz, görüntülü hasar tespiti, otomatik belge kontrolü ve yapay zeka destekli değerlendirme süreçlerini kendi risk politikaları, ürün yapıları ve teknolojik altyapıları doğrultusunda belirlemektedir. Dolayısıyla sektörde hukuki ve teknik açıdan ortak asgari standartlar bulunmakta. Ancak bu standartların şirket içindeki uygulama biçimi, kullanılan teknoloji ve karar süreçleri şirketten şirkete değişmektedir. Hasar süreçlerinde hız ve otomasyonun artırılması önem taşımakla birlikte alınan kararların açıklanabilir, denetlenebilir, izlenebilir ve gerektiğinde insan kontrolüne açık olması da sağlıklı bir hasar yönetiminin temel unsurları arasında yer almaktadır."