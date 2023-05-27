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Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

2023-05-27 00:20:42
Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yeni açıklamlarda bulundu, milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretten verginin kaldırılmasına dikkat çeken Bakan Bilgin, "Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz" diye konuştu. Böglesel asgari ücret düşünmediklerini söyleyen Bakan Bilgin, asgari ücrette düşülen rakamı açıkladı.

#1
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama! Milyonlarca çalışan 'asgari ücrete zam gelecek mi' diye beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk ekranlarında EYT, ev hanımlarına emeklilik, enflasyon, iş veren desteklerı ve çalışan maaşları ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

#2
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrette zam oranının paranın alım gücü ve reel değerine bakarak belirlendiğini belirten Bakan Bilgin "Reel fiyatlardaki değişimi belirleyip ona göre yapıyoruz ama yurttaşlarımızın aklında kalsın diye ben 500 dolardan bahsettim. Biz cumhuriyet tarihimizin en büyük artışını yaptık ama şimdi değerlendirmeleri yapıp tekrardan zam yapacağız." diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Bakan Bilgin açıklamalarını şöyle sürdürdü; BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU? Bölgesel asgari ücret artık küresel bir çağda yaşıyoruz ve bu küresel çağda ulaşım gibi birçok şey kolay oluyor. Bölgesel asgari ücret olduğunda belli bölgelerdeki emekçilerimizi cezalandırmak olur. Aynı zamanda çok hızlı değişen göçü destekler. Bundan ötürü bölgesel asgari ücret düşünmüyoruz. BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI Bir iş yerinde sigorta prim borcu yoksa işverenin, gelir vergi borcu yoksa, işçiler özgürce bir sendikaya üye oluyorsa biz o iş yerine bir ayrıcalık tanıyoruz. Beyaz Bayrak veriyoruz. İhracat işlerinde kolaylık. İş-Kur da istihdam önceliği veriyoruz. Mesela 500 işçiyi işe soktuğu zaman eğitim kapsamında onların 4 ay ya da 6 ya ücretlerini biz veriyoruz. Onların sosyal güvenlik destek priminden bir puan daha düşük ödemesini sağlıyoruz. Yaptığımız kapsamlı bir çalışma var.

#4
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

EYT: BÜTÜN HAKLARINI ALACAKLAR! Alın teriyle prim ödemiş insanlarının emeğini öncelikli değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda 1 milyon 200 bin kişi üzerinde bağlandı. Bazılarının bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor. İlk defa bu kadar insanın emeklilik işlemini gerçekleştirdik. Ben bunun için tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ay sonunda veya önümüzdeki ayın ilk 15 gününde bütün işlemler tamamlanmış olacak. EYT'liler bütün haklarını alacaklar. BİR DAHA AF GELECEK Mİ? Türkiye'nin büyümeye devam etmesi lazım. Türkiye yüzde 7 büyüme yaptığı zaman istihdam oranı 1 milyondan fazla oluyor. Bundan sonra af olmayacak. Prim konusunda af olmayacağını söylemek istiyorum. ENFLASYON MESAJI Enflasyon kontrol altına alındı hızlı bir şekilde düşüyor. Çok daha aşağıya düşecek. Esas burada söylemek istediğim TÜFE ile ÜFE arasındaki fark öyle artmıştı ki bu bizi korkutuyordu. Çünkü bu fark kapatılamazsa enflasyon kontrol altına alınmaz. Ama bu fark düşürüldü.

#5
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

EV KADINLARINA EMEKLİLİK Ev hanımlarının emeklilik için müracat etmeleri gerekiyor. Müracat ettikten sonra primin 3'te 1'ini devlet ödüyor. Dolayısıyla kadınlarımızı teşvik etmek, onlara pozitif ayrıcalık sunmak için bir banka kuruluyor. O bankada gençlik ve aile ihtiyaçlarını karşılamak için tanımlanmış bir şekilde banka işlemlerini yerine getirilecek. O bankadan bir kaynak sunulacak ve o bankaya da yeni bulunan doğal gazdan ayrılan bir pay verilecek bir de yeni petrol kaynaklarından pay verilecek. O paylar hiç azımsanacak şeyler değil.

#6
Foto - Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

ÖĞRETMEN MAAŞLARINA DÜZENLEME! Türkiyegazetesinin aktardığı bilgilerde: En alt düzeydeki memur maaşı 22 bin tl düzenlemesiyle birlikte öğretmenlerin maaşlarını da yeniden düzenliyoruz. Akedemisyenlerin, asistanların ücretleri, kamuda verilebilecek. Yeni göreve başlayanlar arasında verilebilecek en üst düzey ücret olması gerektiğini savunuyorum. Vakıf ve özel üniversitelere içinde mutlaka alt sınırın konması lazım. Çünkü özel ve vakıf üniversiteleri bunları aşırı derece de istismar ediyorlar. Ben onlara teftiş gönderiyorum. Mücadele ediyorum ama yasal olarak bunların alt sınırı belirlenmesi lazım. inanıyorum ifadesini kullanıdğı aktarıldı.

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