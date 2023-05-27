Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

EYT: BÜTÜN HAKLARINI ALACAKLAR! Alın teriyle prim ödemiş insanlarının emeğini öncelikli değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda 1 milyon 200 bin kişi üzerinde bağlandı. Bazılarının bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor. İlk defa bu kadar insanın emeklilik işlemini gerçekleştirdik. Ben bunun için tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ay sonunda veya önümüzdeki ayın ilk 15 gününde bütün işlemler tamamlanmış olacak. EYT'liler bütün haklarını alacaklar. BİR DAHA AF GELECEK Mİ? Türkiye'nin büyümeye devam etmesi lazım. Türkiye yüzde 7 büyüme yaptığı zaman istihdam oranı 1 milyondan fazla oluyor. Bundan sonra af olmayacak. Prim konusunda af olmayacağını söylemek istiyorum. ENFLASYON MESAJI Enflasyon kontrol altına alındı hızlı bir şekilde düşüyor. Çok daha aşağıya düşecek. Esas burada söylemek istediğim TÜFE ile ÜFE arasındaki fark öyle artmıştı ki bu bizi korkutuyordu. Çünkü bu fark kapatılamazsa enflasyon kontrol altına alınmaz. Ama bu fark düşürüldü.