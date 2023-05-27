2023-05-27 00:20:42 Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yeni açıklamlarda bulundu, milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretten verginin kaldırılmasına dikkat çeken Bakan Bilgin, "Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz" diye konuştu. Böglesel asgari ücret düşünmediklerini söyleyen Bakan Bilgin, asgari ücrette düşülen rakamı açıkladı.