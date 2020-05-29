  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Bakan Berat Albayrak'tan açıklama: Şahit olacağız

2020-05-29 16:05:24
Bakan Berat Albayrak'tan açıklama: Şahit olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto -

"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.

#3
Foto - Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.

Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah."

#4
Foto -

Dost ülkeden Türkiye'ye tarihi mesaj: Artık vakti geldi
Gündem

Dost ülkeden Türkiye'ye tarihi mesaj: Artık vakti geldi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, iki ülke ilişkilerinin geleceğini konu..
İzleyenleri yasa boğan görüntü! Açlıktan ölen annesini böyle uyandırmaya çalıştı
Dünya

İzleyenleri yasa boğan görüntü! Açlıktan ölen annesini böyle uyandırmaya çalıştı

Hindistan'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkenin çeşit..
Emekli diplomattan bomba açıklama:
Siyaset

Emekli diplomattan bomba açıklama: "Davutoğlu'nun darbe girişiminden haberi vardı..."

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti...
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil canlı yayında çılgına döndü! Masayı yumrukladı
Gündem

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil canlı yayında çılgına döndü! Masayı yumrukladı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'un fethi ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru karşısında çılgın..
Abdullah Ağar’dan olay ABD paylaşımı! Türkiye detayı beğeni topladı
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay ABD paylaşımı! Türkiye detayı beğeni topladı

ABD'de polisin silahsız bir siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına alıp boğarak öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Terör ve Güvenlik Uzmanı..
Koronavirüs ölüm oranının en yüksek olduğu ülke açıklandı! Vakaların yüzde 70'i hayatını kaybetti
Dünya

Koronavirüs ölüm oranının en yüksek olduğu ülke açıklandı! Vakaların yüzde 70'i hayatını kaybetti

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'de koronavirüs ölüm oranının yüzde 70 olduğunu söyledi. Guterres, en çok ölüm oranının Yemen'in Aden şehr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı