2020-05-29 16:05:24 Bakan Berat Albayrak'tan açıklama: Şahit olacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.
Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah."
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