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Siyaset
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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

2022-10-06 16:27:40
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü.

#1
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

#2
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra’ya geldi.

#3
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı’nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

#4
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığına geçti.

#5
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

#6
Foto - Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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