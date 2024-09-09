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Spor
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Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

2024-09-09 12:13:53
Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Kilo problemi nedeniyle Galatasaray’da zor günler geçiren Tanguy Ndombele, Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kilo problemi nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan Tanguy Ndombele, Fransa'da kariyerine yeni bir sayfa açtıktan sonra sessizliğini bozdu.

#2
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Tottenham Hotspur'dan ayrılma kararıyla gündeme gelen Tanguy Ndombele, Ligue 1 ekibi Nice'te yeni bir başlangıç yaptı. Fransız orta saha oyuncusu, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala haziran ayında karşılıklı anlaşarak Tottenham'dan ayrıldı.

#3
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Nice, 27 yaşındaki oyuncuyu Tottenham'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra kadrosuna kattı ve Ndombele, Kuzey Londra'ya 2019 yılında yaptığı transferin ardından eski formunu yeniden yakalamak için mücadele veriyor. Sezonun henüz başında sadece üç maça çıkan Ndombele, yeteneğinin ipuçlarını şimdiden sergilemeye başladı, ancak Fransa'daki ikinci baharı henüz yeni başlıyor.

#4
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Marca'ya verdiği röportajda "Fransa'ya dönmek doğru bir karardı." diyen Ndombele, kariyerinin kritik bir aşamasında olduğunu belirtti. "Kanıtlamam gereken şeyler var ve sadece iyi futbol oynamanın ötesinde, bazı duyguları yeniden keşfetmek istiyorum." diye ekledi.

#5
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Tottenham formasıyla 91 maçta görev alan ve bu süreçte 10 gol, 9 asistlik performans sergileyen Ndombele, parlak bir başlangıcın ardından eski kulübü Lyon, Napoli ve Galatasaray'a kiralandı. Özellikle Galatasaray'daki kiralık dönemi, kariyerinde adeta bir dönüm noktası oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 26 maçta sadece 664 dakika süre alabilen Ndombele, bu süreçte istenilen performansı sergileyemedi.

#6
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile yaşadığı kilo problemi, kariyerinde zor günler yaşamasına neden oldu. Sarı kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra, Ndombele beslenme alışkanlıklarını değiştirdi, hamburger ve cips gibi sağlıksız yiyeceklerle diyetini bozdu.

#7
Foto - Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Ancak Fransız oyuncu, Nice'e transfer olduktan sonra bu kiloları verdiğini ve formuna yeniden kavuşabileceğine inandığını söylüyor. "BELKİ ESKİSİ KADAR İYİ OLMAYABİLİRİM" Zor zamanlardan ders aldığını belirten Ndombele, "Bazı zorluklar yaşadım, ancak bu bir daha yurt dışında oynamayacağım anlamına gelmiyor. Kötü tecrübelerden ders çıkarmaya çalışıyorum. İnsanlar, futbolcuların da insan olduğunu unutuyor. Belki eskisi kadar iyi olmayabilirim, ama hâlâ iyi bir oyuncu olabilirim." dedi. Nice'teki sportif direktör Florian Maurice, Lyon'dan tanıdığı Ndombele'ye güvendiğini ve onun Ligue 1'de yeniden parlayacağına inandığını belirtiyor. Maurice, "Onu uzun süredir tanıyorum ve yeteneklerine güveniyorum. Sadece sağlıklı bir ortama ihtiyacı var. Henüz tam olarak o noktaya gelmedi, ancak doğru yolda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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