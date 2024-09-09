Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Ancak Fransız oyuncu, Nice'e transfer olduktan sonra bu kiloları verdiğini ve formuna yeniden kavuşabileceğine inandığını söylüyor. "BELKİ ESKİSİ KADAR İYİ OLMAYABİLİRİM" Zor zamanlardan ders aldığını belirten Ndombele, "Bazı zorluklar yaşadım, ancak bu bir daha yurt dışında oynamayacağım anlamına gelmiyor. Kötü tecrübelerden ders çıkarmaya çalışıyorum. İnsanlar, futbolcuların da insan olduğunu unutuyor. Belki eskisi kadar iyi olmayabilirim, ama hâlâ iyi bir oyuncu olabilirim." dedi. Nice'teki sportif direktör Florian Maurice, Lyon'dan tanıdığı Ndombele'ye güvendiğini ve onun Ligue 1'de yeniden parlayacağına inandığını belirtiyor. Maurice, "Onu uzun süredir tanıyorum ve yeteneklerine güveniyorum. Sadece sağlıklı bir ortama ihtiyacı var. Henüz tam olarak o noktaya gelmedi, ancak doğru yolda ilerliyor." ifadelerini kullandı.