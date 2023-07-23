Bahçenizde bunlar varsa söküp atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

YILANLARI KENDİLERİNE IŞIK HIZIYLA ÇEKEN 5 ŞEY... 1- ODUN YIĞINLARI Kışa hazırlık olsun diye bahçenin bir kenarına yığdığınız odun yığınları, yılanlara davetiye çıkarır. Bu odunlar, yılanlar için çekici bir saklanma alanıdır. Karanlık ve boşluklu olduğu için bu alana rahatlıkla gizlenebilirler. Bu odunları illa saklayacaksanız kapalı bir yerde ya da yerden yüksekte saklamalısınız.