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Bahçede 3, tezgahta 10 lira

2023-10-31 11:40:57
Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Bahçede 3-4 liradan alıcı bulan mandalina, pazar ve marketler de 7 ile 10 TL arasında satışa çıktı.

#1
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Narenciye üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de geçen yıla oranla bu sene yüzde 35 civarında verim artışı olan mandalinada hasat başladı. Geçen yıla göre fiyatı yarı yarıya inen ve bahçede 3-4 liradan alıcı bulan mandalina, pazar ve marketler de 7 ile 10 TL arasında satışa çıktı.

#2
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de narenciye de ön plana çıkıyor. Limon üretiminde ilk sırada olan Mersin'de mandalina ise ikinci sırada yer alıyor.

#3
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

72 bin dekar alanda üretimi yapılan mandalina da bu sene 310 bin ton verim elde edilerek bir önceki sezona göre yüzde 35 artış beklendiği ifade edildi.

#4
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Ekim ayının son haftasından itibaren başlayan hasadın yoğun olarak Ocak ayına kadar devam edeceği belirtildi. İşçiler sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak dallarını dolduran meyveleri tek tek toplayarak pazar ve marketler de yer alması için gönderdiği kaydedildi.

#5
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Bahçede 3-4 TL bandında alıcı buluna mandalinanın pazar ve marketlerde 7 ile 10 TL arasında satıldığı öğrenildi.

#6
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Mersin bölgesinin turunçgiller üretiminde büyük öneme sahip olduğunu belirten Mersin Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Yılmaz bilgi verdi.

#7
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Yılmaz, "Limondan sonra mandalina önemli miktarda üretim alanına sahiptir. Bu sene 72 bin dekar alanda 310 bin ton üretim bekleniyor. Bu sene verimimiz z geçen yıla oranla kıyasladığımızda yüzde 30-35 arasında fazla bir verim bekleniyor. Yetişkin bir ağaçta 150 kilogramdan ortalama 200 kilogram üzerine çıktığımızı gözlemledik.

#8
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Hasat Ocak ayına kadar devam etmektedir. Bunu geç hasat edilen cinsle Şubat ve Mart ayında da devam ettiriyoruz. Hem fiyat olarak hem de besin olarak en uygun meyvenin mandalina olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

#9
Foto - Bahçede 3, tezgahta 10 lira

Erdemli'deki bahçelerde hasada başlayanlardan Ercan Kızılay da, "Hasadımız başladı, fiyatlar uygun meyve bol. Herkesin yemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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