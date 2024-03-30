Baharla birlikte kartpostallık görüntüler

Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da yer alan ve şehir ekonomisine de büyük katkı sağlayan kayısı bahçeleri ilkbahar ayında açan çiçekleri ile fotoğrafçıların gözdesi haline geldi. Her yıl Mart ayının sonları ile Nisan ayının başlarında ortaya çıkan doğa harikası güzelliği birçok kişi ziyaret ediyor. Profesyonel doğa fotoğrafçısı olan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Özcan da kayısı bahçelerinde çektiği fotoğraf ve videolar ile doğa harikası görüntülerin birçok kişiye ulaşmasını sağlıyor.