Bunlar gündeme gelmesin diye CHP’liler duruşmaları provoke ediyor! İşte Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları

“YA PARAYI VERİRSİNİZ YA DA…” Bu zamana kadar toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapıldığını söyleyen Aktaş, ‘’İBB’ye ait İSFALT’ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak K., Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu belirtip ’ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız’ dediler. Bunun üzerine 970 bin doları teslim ettim. Hem İSFALT’ta hem de İETT’de bizden alınan paraların, kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler’’ ifadelerini kullandı. SORUŞTURMA VE OPERASYONLARIN GENİŞLEMESİ İtirafçılar arasında en dikkat çeken isim olan Aktaş açıklamasında, ihale aldığı belediyelerin, özellikle Beşiktaş Belediyesi'nin, maddi menfaat karşılığında ödeme yaptığını belirtti. Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasetçiler, belediye başkanları ve yardımcılarına ilişkin açıklamasının ardından savcılık, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "zimmete para geçirmek" ve "ihalelerde manipüle etmek" suçlamalarıyla dava açıldı. TAHLİYE VE MAHKEME SÜRECİ Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş, Haziran 2025’te adli kontrolle serbest bırakıldı. Duruşmalarda hem itirafçı hem savunma beyanlarını sunan Aktaş, örgüt iddialarını reddetti ve şu ifadeleri kullandı: “Örgüt elebaşı olarak gösterilmek isteniyorum; hiyerarşik bir suç yapısı yoktu, çalışanlarım örgüt üyesi değildi.”