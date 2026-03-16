Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunlar gündeme gelmesin diye CHP’liler duruşmaları provoke ediyor! İşte Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP’li ilçe belediyelerine yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, kilit isim Aziz İhsan Aktaş’ın savcılığa sunduğu itiraflar siyaset gündemini sarstı. "Etkin pişmanlık"tan yararlanarak kirli rüşvet çarkını ifşa eden Aktaş; ihalelerden kesilen yüzde 10’luk payları, "sistem" adı verilen para havuzlarını ve CHP Genel Merkezi’ne kadar uzanan lüks araç tahsislerini tek tek anlattı. İşte İBB ve ilçe belediyelerini kuşatan rüşvet ağının kan donduran detayları!

İmamoğlu'nun talimatıyla toplanan milyonlar deşifre oldu! İtirafçı Aktaş, rüşvetin dekontlarını savcıya verdi! CHP’li İBB ve ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yargılanan kilit isim Aziz İhsan Aktaş, ihaleler, rüşvet ve araç taleplerini tek tek savcılığa anlattı.

Haber 7'de yer alan habere göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Ocak 2025'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılığa verdiği ifadelerle soruşturmanın yönünü değiştiren Aktaş, Nisan ve Mayıs 2025'te etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Haber 7’de yer alan habere göre, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Ocak 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılığa verdiği ifadelerle soruşturmanın yönünü değiştiren Aktaş, Nisan ve Mayıs 2025’te etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Aktaş, savcılığa verdiği ifadelerde özellikle Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan ve Ceyhan belediyelerinde ihaleler ve ödemeler konusunu detaylandırdı. Hakediş ödemeleri ve bazı ihaleler karşılığında nakit ve araç taleplerinin yapıldığını, bu taleplere uymayan firmalara ihalelerde zorluk çıkarıldığını öne sürdü. Bazı ödemelerin banka üzerinden, bazılarının ise nakit olarak teslim edildiğini iddia etti. İSFALT ve İETT’deki işlemleri ise “Sistem” adı verilen bir havuz üzerinden aktarılan kirli para ağını ifşa etti. CHP’NİN RÜŞVET VE ARAÇ SEVDASI Aktaş, CHP’li bazı ilçe belediye başkan adayları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel için para ve araç temin edildiğini belirtti. CHP’li Özel’in 34 AKT 500 plakalı Aktaş’a ait olan aracı 1 yıl boyunca gayri resmi makam aracı olarak kullandığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’e 1 milyon dolar para verildiğini ifade etti. Verdiği rüşvetin, dekont, yer ve tarih bilgilerinin savcılıkla paylaştığını öne sürdü. İHALE BASKISI VE USULSÜZLÜKLER ‘’RIZA AKPOLAT’ A ŞANTAJ YAPIYORDU’’ Soruşturma kapsamında şüpheli Aktaş’ın 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdiği belirlendi. Aktaş, 11 Mayıs tarihinde verdiği ifadesinde, ‘’Fahri Aksoy Rıza Akpolat’a 2 tane araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat’ a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7 milyon 500 bin lirayı 2021’de çekilip Etiler’ de Fahri Aksoy ile Alican Abacı’ ya elden teslim edildi. Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Rıza Akpolat’ ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği, kalan tutar da Fahri Aksoy ile Rıza Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat’ ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir’’ dedi.

HAKEDİŞLERİNİ ALMAK İÇİN CHP’Lİ BAŞKAN ADAYINA 5 MİLYON 500 BİN LİRA RÜŞVET Alican Abacı’ya Volvo marka bir araç alındığını, aracın Fikret Demir adına ya da onun şirketlerinin adına alındığını ve Alican’ın tüm malvarlığını bu kişi ve şirketleri üzerine yaptığını belirten Aktaş, ‘’Kardeşlerim ve yakınlarımdan öğrendiğime göre belediyeden alacaklarına karşılık bu aracı almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait ‘hak ediş’ alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın talimatı ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün’e 600 bin dolar teslim edilmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ ın sahibi olduğu şirket üzerine kayıtlı 2 adet araç ödemesi kardeşlerime yapılan baskı neticesinde satın aldırılmıştır. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş ‘hak ediş’ ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çankaya’nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep etmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka’nın kontrolüne verilmiştir’’ diye konuştu. İHALE KAPSAMI DIŞINDA ALDIKLARINA DA ÇÖKTÜLER Aktaş ifadesinin devamında, ‘’Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş ‘hak ediş’ ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney’in seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere İnan Güney’in kontrolüne verilmiştir. Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi’nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe’ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. Beşiktaş Belediyesi’nde kapsam dışı alınan araçlardan birinin de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e verildi’’ şeklinde söyledi.

‘’EKREM BAŞKANIN TALİMATI VAR’’ 2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat’ın kendisini aradığını, Ekrem başkanın talimatı olduğunu, İstanbul’da CHP’li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını belirten talimatını ilettiğini ve bu kapsamda kendisinden para istediğini söyleyen Aktaş, ‘’Parayı Ömer G. aracılığıyla Özgür Karabat’ın, İkitelli’de bulunan ofisine 2024’te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim’’ dedi. RÜŞVET ÇARKINA DAHİL OLMAYANI TEHDİT ETTİLER 2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat’ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper K. aracılığı ile 21-B pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir, bakım ve onarım işlerinin Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verildiğini belirten şüpheli Aktaş, ‘’Ak Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper K. ile Yusuf Y. Antalya’da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper’e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik O. İETT’de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece’deki Menderes C.’ye ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik O., Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya’daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10’luk ödemenin her ‘hak ediş’ yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi’’ şeklinde konuştu.

“YA PARAYI VERİRSİNİZ YA DA…” Bu zamana kadar toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapıldığını söyleyen Aktaş, ‘’İBB’ye ait İSFALT’ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak K., Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu belirtip ’ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız’ dediler. Bunun üzerine 970 bin doları teslim ettim. Hem İSFALT’ta hem de İETT’de bizden alınan paraların, kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler’’ ifadelerini kullandı. SORUŞTURMA VE OPERASYONLARIN GENİŞLEMESİ İtirafçılar arasında en dikkat çeken isim olan Aktaş açıklamasında, ihale aldığı belediyelerin, özellikle Beşiktaş Belediyesi'nin, maddi menfaat karşılığında ödeme yaptığını belirtti. Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasetçiler, belediye başkanları ve yardımcılarına ilişkin açıklamasının ardından savcılık, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "zimmete para geçirmek" ve "ihalelerde manipüle etmek" suçlamalarıyla dava açıldı. TAHLİYE VE MAHKEME SÜRECİ Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş, Haziran 2025’te adli kontrolle serbest bırakıldı. Duruşmalarda hem itirafçı hem savunma beyanlarını sunan Aktaş, örgüt iddialarını reddetti ve şu ifadeleri kullandı: “Örgüt elebaşı olarak gösterilmek isteniyorum; hiyerarşik bir suç yapısı yoktu, çalışanlarım örgüt üyesi değildi.”

DAVA DURUMU Soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan Aziz İhsan Aktaş "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanıyor. İddianame Ekim-Kasım 2025’te İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şubat 2026 itibarıyla duruşmalar devam ediyor. Aktaş’ın avukatlığını kardeşi Tekin Aktaş gerçekleştiriyor. Şubat ayından gerçekleştirilen 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24’ü tutuklu 200 sanığın davası görüldü. ÖNE ÇIKAN İTİRAFLAR “Beşiktaş Belediyesi’nde hakediş ödemeleri için nakit ve araç talep edildi.” “Bazı ödemeler banka, bazıları nakit olarak teslim edildi.” “İhaleler belirli firmalara verildi, uyulmayanlara engel çıkartıldı.” “İSFALT ve İETT’de ‘Sistem’ adıyla para havuzu oluşturuldu.” “CHP’li bazı adaylar için para ve araç sağlamak zorunda kaldım.” AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR Aziz İhsan Aktaş, Türkiye doğumlu iş insanı ve girişimcidir; özellikle inşaat ve reklam sektörlerinde faaliyet göstermiştir. 2025 başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı CHP’li ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Nisan–Mayıs 2025’te etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ifade veren Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan ve Ceyhan belediyelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara verildiğini, rüşvet ve araç/para taleplerinin olduğunu, ödemelerin banka veya nakit olarak aktarıldığını, İSFALT ve İETT’deki işlemlerin ise “Sistem” adı verilen havuz üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü. Bu ifadeler sonrası soruşturma genişleyerek 47’den fazla kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları çıkarıldı. Haziran 2025’te adli kontrolle serbest bırakılan Aktaş’ın yargılanması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

