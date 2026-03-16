Bunlar gündeme gelmesin diye CHP’liler duruşmaları provoke ediyor! İşte Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları

Haber 7’de yer alan habere göre, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Ocak 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılığa verdiği ifadelerle soruşturmanın yönünü değiştiren Aktaş, Nisan ve Mayıs 2025’te etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Aktaş, savcılığa verdiği ifadelerde özellikle Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan ve Ceyhan belediyelerinde ihaleler ve ödemeler konusunu detaylandırdı. Hakediş ödemeleri ve bazı ihaleler karşılığında nakit ve araç taleplerinin yapıldığını, bu taleplere uymayan firmalara ihalelerde zorluk çıkarıldığını öne sürdü. Bazı ödemelerin banka üzerinden, bazılarının ise nakit olarak teslim edildiğini iddia etti. İSFALT ve İETT’deki işlemleri ise “Sistem” adı verilen bir havuz üzerinden aktarılan kirli para ağını ifşa etti. CHP’NİN RÜŞVET VE ARAÇ SEVDASI Aktaş, CHP’li bazı ilçe belediye başkan adayları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel için para ve araç temin edildiğini belirtti. CHP’li Özel’in 34 AKT 500 plakalı Aktaş’a ait olan aracı 1 yıl boyunca gayri resmi makam aracı olarak kullandığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’e 1 milyon dolar para verildiğini ifade etti. Verdiği rüşvetin, dekont, yer ve tarih bilgilerinin savcılıkla paylaştığını öne sürdü. İHALE BASKISI VE USULSÜZLÜKLER ‘’RIZA AKPOLAT’ A ŞANTAJ YAPIYORDU’’ Soruşturma kapsamında şüpheli Aktaş’ın 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdiği belirlendi. Aktaş, 11 Mayıs tarihinde verdiği ifadesinde, ‘’Fahri Aksoy Rıza Akpolat’a 2 tane araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat’ a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7 milyon 500 bin lirayı 2021’de çekilip Etiler’ de Fahri Aksoy ile Alican Abacı’ ya elden teslim edildi. Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Rıza Akpolat’ ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği, kalan tutar da Fahri Aksoy ile Rıza Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat’ ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir’’ dedi.