Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler

Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilecek faktörler de vardır. Bunlar stres, soğuk algınlığı gibi çok yaygın patolojiler, özellikle bağırsak sistemine zarar veren antibiyotikler gibi ilaçların aşırı kullanımı, soğuk, nem ve mevsimsel değişiklikler gibi çevresel faktörler, dengesiz bir diyet, hareketsiz yaşam, yetersiz gece uykusu, fiziksel yorgunluk ve yaşlanmadır. Bu nedenle, vücudun her zaman her türlü saldırıya hazır olmasını sağlamak için en iyi silah, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. vitamin ve mineraller açısından zengin doğal besinler alarak sağlıklı ve dengeli beslenin. Taze ve mevsimlik sebze ve meyve tüketimini tercih edin ve C vitamininden zengin besinler tüketin. En azından hafif fiziksel aktivite yaparak formda kalın. Sigara ve alkol kullanmayın. Stresi sınırlamaya veya ortadan kaldırmaya çalışın. Stres, beyaz kan hücrelerinin sayısını etkileyerek vücudu hastalıklara neden olan maddelere karşı daha saldırıya açık hale getirir. İyi uyumaya çalışın. Kaliteli uyku, bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Bağışıklık sistemin güçlendiren 10 bitki Düzenli bir yaşam ve sağlıklı bir diyet bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilk adımdır. Bunun dışında, bağışıklık sistemi için güçlendirici etki gösteren doğal ilaçlar vardır. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 10 bitki: